Tragedija: Fudbaler (44) se srušio usred utakmice

Autor:ATV redakcija
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Saša R. (44) preminuo je nakon što mu je naglo pozlilo tokom veteranske utakmice na terenu FK Milutinac u Zemunu, saznaje "Telegraf.rs".
Nesrećni čovjek bio je igrač ekipe FK Rozenbor (Krnjača), koja je igrala meč protiv FK Selmin siti. Sve se odigralo u 27. minutu prvog poluvremena, kada se Radovanović iznenada srušio na travu pred prestrašenim saigračima i protivničkim igračima.
"Svi su se hvatali za glavu i plakali": Potresna ispijovest svedoka sa tribina
Jedan od prisutnih svjedoka koji se zatekao na terenu FK Milutinac u momentu tragedije opisuje potresne scene koje su uslijedile čim se fudbaler srušio na travu.
"Igrao se 27. minut, utakmica je tekla potpuno normalno i odjednom muk. Čovjek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači oba tima su odmah dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično da zovu doktora. Kad su vidjeli da ne reaguje, nastao je potpuni šok na terenu. Fudbaleri su se hvatali za glavu, pojedini su pali na kolena i plakali dok su ljekari pokušavali da ga vrate u život. Niko nije mogao da vjeruje šta se dešava pred našim očima", priča svjedok sa lica mjesta.
Komesar za bezbjednost navedene utakmice potvrdio je da je Radovanoviću pozlilo posred meča. Doktor koji je bio dežuran na utakmici odmah je istrčao na teren i pružio prvu pomoć nastradalom fudbaleru do dolaska ekipe Službe hitne medicinske pomoći.
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Medicinski tim je po dolasku na lice mjesta nastavio reanimaciju i ubacio ga u sanitetsko vozilo. Međutim, uprkos lavovskoj borbi ljekara i pokušajima reanimacije tokom transporta, Radovanović je preminuo na putu do Kliničko-bolničkog centra "Zemun".
Policijska patrola obavila je razgovor sa svjedocima i službenim licima na utakmici, a o detaljima ovog tragičnog događaja obavještene su nadležne službe.
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