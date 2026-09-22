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Tragedija: Fudbaler (44) se srušio usred utakmice

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22.09.2026 08:09

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Saša R. (44) preminuo je nakon što mu je naglo pozlilo tokom veteranske utakmice na terenu FK Milutinac u Zemunu, saznaje "Telegraf.rs".

Nesrećni čovjek bio je igrač ekipe FK Rozenbor (Krnjača), koja je igrala meč protiv FK Selmin siti. Sve se odigralo u 27. minutu prvog poluvremena, kada se Radovanović iznenada srušio na travu pred prestrašenim saigračima i protivničkim igračima.

"Svi su se hvatali za glavu i plakali": Potresna ispijovest svedoka sa tribina

Jedan od prisutnih svjedoka koji se zatekao na terenu FK Milutinac u momentu tragedije opisuje potresne scene koje su uslijedile čim se fudbaler srušio na travu.

"Igrao se 27. minut, utakmica je tekla potpuno normalno i odjednom muk. Čovjek je samo pao kao pokošen, bez ikakvog duela ili kontakta. Igrači oba tima su odmah dotrčali, shvatili su da je situacija ozbiljna i počeli panično da zovu doktora. Kad su vidjeli da ne reaguje, nastao je potpuni šok na terenu. Fudbaleri su se hvatali za glavu, pojedini su pali na kolena i plakali dok su ljekari pokušavali da ga vrate u život. Niko nije mogao da vjeruje šta se dešava pred našim očima", priča svjedok sa lica mjesta.

Borba za život na terenu i u vozilu Hitne pomoći

Komesar za bezbjednost navedene utakmice potvrdio je da je Radovanoviću pozlilo posred meča. Doktor koji je bio dežuran na utakmici odmah je istrčao na teren i pružio prvu pomoć nastradalom fudbaleru do dolaska ekipe Službe hitne medicinske pomoći.

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Medicinski tim je po dolasku na lice mjesta nastavio reanimaciju i ubacio ga u sanitetsko vozilo. Međutim, uprkos lavovskoj borbi ljekara i pokušajima reanimacije tokom transporta, Radovanović je preminuo na putu do Kliničko-bolničkog centra "Zemun".

Policijska patrola obavila je razgovor sa svjedocima i službenim licima na utakmici, a o detaljima ovog tragičnog događaja obavještene su nadležne službe.

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Srbija

veteranska utakmica

Zemun

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