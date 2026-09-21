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Preminuo Presli Gerber (27), sin Sidni Kraford

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21.09.2026 06:54

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Преминуо Пресли Гербер (27), син Сидни Крафорд
Foto: Tanjug / AP / Chris Pizzello

Presli Gerber, sin supermodela Sindi Kraford, preminuo je u nedjelju u 27. godini, potvrdio je porodični predstavnik. Prema onlajn evidenciji, preminuo je u ustanovi za rehabilitaciju u Los Anđelesu.

Smrt Preslija Gerbera potvrdila je Ali Dženkins, predstavnica Sindi Kraford i njenog supruga Rendea Gerbera.

U imejlu poslatom u nedjelju uveče navela je: „Porodica moli za privatnost u ovom veoma teškom i bolnom trenutku.“

Prema onlajn evidenciji Kancelarije sudske medicine okruga Los Anđeles, Gerber je preminuo u ustanovi za rehabilitaciju. Dodatni detalji o okolnostima smrti nisu navedeni.

Presli Gerber bio je stariji brat manekenke i glumice Kaje Gerber. Vijest o njegovoj smrti objavljena je nakon potvrde koju je porodica uputila medijima.

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Sidni Kraford

Presli Gerber

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