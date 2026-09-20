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Sloba brutalno spustio Kiju nakon njenih novih pozivki

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20.09.2026 12:29

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Слоба брутално спустио Кију након њених нових позивки

Nova pjesma Slobe Radanovića "Pozvaću te" ponovo je otvorila priču o njegovom odnosu sa bivšom suprugom Kristinom Kijom Kockar, koja je priznala da joj se numera ne dopada.

Radanović na njene riječi nije ostao dužan.

Naime, Kiju su novinari pitali šta misli o Slobinoj novoj pjesmi, a ona je otvoreno rekla da joj se ne dopada.

Iako je kroz odgovor detaljno objasnila gdje je i na koji način čula numeru, njena reakcija stigla je i do bivšeg supruga.

Sloba Radanović nije krio da ga Kijino mišljenje danas uopšte ne zanima.

- Koga više briga šta Kija komentariše?! Ona je nebitna osoba u mom životu. Drago mi je da ste pomenuli pjesmu, mogu da vam kažem da je publika uveliko pjeva uglas na nastupima, izvodim je dva puta u toku večeri. Inače, pjesmu "Pozvaću te" izabrala je moja žena Jelena. Njen ukus se očigledno ponovo podudario sa ukusom publike, a to je jedino bitno - poručio je Sloba, piše Telegraf.

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Pjevač je tako jasno stavio do znanja čije mu je mišljenje danas važno, dok pjesma "Pozvaću te" nastavlja da privlači pažnju publike. Spot je, prema navodima izvornog teksta, za manje od mjesec dana prikupio gotovo 4,5 miliona pregleda na JuTjubu.

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Kristina Kija Kockar

Sloba Radanović

Razvod

pjesma

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