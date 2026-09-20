Logo

Mreže gore zbog velike promjene Atine Tošić: Sprema se za Milano

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 08:16

Komentari:

0
Атина Тошић Јелена Карлеуша Ника Тошић Душко Тошић
Foto: Instagram/printscreen

Atina Tošić, kćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, nedavno je proslavila 18. rođendan, a nakon glamuroznog slavlja već je napravila velike korake ka novom životnom poglavlju.

Nedugo nakon proslave, Atina je s ocem otputovala u Milano kako bi pronašli smještaj u kojem će boraviti tokom studija u Italiji.

Osim što mijenja sredinu, Atina je odlučila promijeniti i izgled. Na društvenim mrežama pokazala je novu boju kose. Nakon što je na rođendanu bila plavuša, sada je postala brineta, a njena transformacija privukla je veliku pažnju.

Skoro 90.000 evra

Prema javno dostupnim podacima, godišnja školarina na institutu koji bi Atina trebala pohađati za studente iz zemalja izvan Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se dodatno plaća i 4.000 evra za upis.

To znači da bi jedna godina školovanja koštala 29.800 evra. Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova.

Ako bi Atina završila kompletan trogodišnji program po trenutno objavljenim cijenama, školovanje bi porodicu moglo koštati ukupno 89.400 evra.

U taj iznos nisu uračunati troškovi stanovanja, hrane, prijevoza i svakodnevnog života u Milanu.

Stan u centru

Atina i njen otac odabrali su stan u blizini univerziteta koji će pohađati.

Smještaj se nalazi na atraktivnoj lokaciji, a od čuvenog Duoma i Ulice Montenapoleone udaljen je oko deset minuta vožnje automobilom. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijelova Milana, poznatom po luksuznim prodavnicama i modnim brendovima.

Atinu tako, nakon velikog rođendanskog slavlja, čeka potpuno novo životno poglavlje studije, život u Italiji i potpuno nova svakodnevica, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Atina

Duško Tošić

Jelena Karleuša

studiranje

Milano

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже

Scena

Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

14 h

2
Маја Беровић пјевачица музика пјесме албум наступ концерт

Scena

Maja Berović prekinula nastup - Obratila se djevojci, ona počela da vrišti: "Dobro razmisli"

14 h

0
Марина Туцаковић за само један стих узела 100.000 евра: Чувену пјесму отпјевала регионална звијезда

Scena

Marina Tucaković za samo jedan stih uzela 100.000 evra: Čuvenu pjesmu otpjevala regionalna zvijezda

16 h

0
Бред Пит стиже на свјетску премијеру филма „Срце звери“ у сриједу, 16. септембра 2026. године, у амфитеатру FirstBank у Френклину, Тенеси.

Scena

Bred Pit zbog jedne uloge završio na kineskoj crnoj listi: Skoro dvije decenije nije smio da uđe u zemlju

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

30

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

08

30

Horoskop za danas: Jedan znak očekuje preokret u ljubavi, drugi mora da uspori

08

26

Vučinić, Hadžić i Cerić sprovedeni u OJT Banjaluka

08

22

Užas u Australiji: Dijete pronađeno mrtvo u automobilu, dvoje djece i žena u kritičnom stanju

08

16

Mreže gore zbog velike promjene Atine Tošić: Sprema se za Milano

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima