Mreže gore zbog velike promjene Atine Tošić: Sprema se za Milano

Atina Tošić, kćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, nedavno je proslavila 18. rođendan, a nakon glamuroznog slavlja već je napravila velike korake ka novom životnom poglavlju.

Nedugo nakon proslave, Atina je s ocem otputovala u Milano kako bi pronašli smještaj u kojem će boraviti tokom studija u Italiji.

Osim što mijenja sredinu, Atina je odlučila promijeniti i izgled. Na društvenim mrežama pokazala je novu boju kose. Nakon što je na rođendanu bila plavuša, sada je postala brineta, a njena transformacija privukla je veliku pažnju.

Skoro 90.000 evra

Prema javno dostupnim podacima, godišnja školarina na institutu koji bi Atina trebala pohađati za studente iz zemalja izvan Evropske unije iznosi 25.800 evra, dok se dodatno plaća i 4.000 evra za upis.

To znači da bi jedna godina školovanja koštala 29.800 evra. Program traje tri godine i nosi 180 ECTS bodova.

Ako bi Atina završila kompletan trogodišnji program po trenutno objavljenim cijenama, školovanje bi porodicu moglo koštati ukupno 89.400 evra.

U taj iznos nisu uračunati troškovi stanovanja, hrane, prijevoza i svakodnevnog života u Milanu.

Stan u centru

Atina i njen otac odabrali su stan u blizini univerziteta koji će pohađati.

Smještaj se nalazi na atraktivnoj lokaciji, a od čuvenog Duoma i Ulice Montenapoleone udaljen je oko deset minuta vožnje automobilom. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijelova Milana, poznatom po luksuznim prodavnicama i modnim brendovima.

Atinu tako, nakon velikog rođendanskog slavlja, čeka potpuno novo životno poglavlje studije, život u Italiji i potpuno nova svakodnevica, prenosi Avaz