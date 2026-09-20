U Donjem Breziku u toku osveštanje Hrama Hrista Spasitelja, prisustvuje Minić

U naselju Donji Brezik kod Brčkog u toku je čin osveštanja hrama Hrista Spasitelja i Sveta arhijerejska liturgija koju služi Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, uz sasluženje episkopa valjevskog Isihija sveštenstva Srpske pravoslavne crkve /SPC/.

Ovom velikom molitvenom sabranju i svečanom činu, osim brojnih vjernika brčanskog kraja, prisustvuju i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, kao i drugi zvaničnici Republike Srpske, Brčko distrikta i Srbije.

​Nakon liturgije i osveštanja hrama, u 10.30 časova predviđeno je proglašenje kumova i dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama koji su pomogli izgradnju ove svetinje, prenosi Srna.