U Donjem Breziku u toku osveštanje Hrama Hrista Spasitelja, prisustvuje Minić

Autor:ATV redakcija
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U naselju Donji Brezik kod Brčkog u toku je čin osveštanja hrama Hrista Spasitelja i Sveta arhijerejska liturgija koju služi Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije, uz sasluženje episkopa valjevskog Isihija sveštenstva Srpske pravoslavne crkve /SPC/.
Ovom velikom molitvenom sabranju i svečanom činu, osim brojnih vjernika brčanskog kraja, prisustvuju i predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić, kao i drugi zvaničnici Republike Srpske, Brčko distrikta i Srbije.
Nakon liturgije i osveštanja hrama, u 10.30 časova predviđeno je proglašenje kumova i dodjela priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama koji su pomogli izgradnju ove svetinje, prenosi Srna.
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