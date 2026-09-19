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Gospodski: Miroslav Bojić obišao štand PSS-a

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19.09.2026 20:33

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Господски: Мирослав Бојић обишао штанд ПСС-а
Foto: Instagram

Kandidat SNSD-a za NSRS Miroslav Bojić obišao je volontere svoje stranke u Trnu, ali i drugih političkih stranaka i poželio im je srećan rad.

"Naš Grad treba kao i uvijek da bude primjer jer izbori traju 30 dana i prođu, a mi nastavljamo poslije svi da radimo i živimo opušteno i normalno kao i dosad. Svi pomalo kompromisa i biće nam svima ljepše", napisao je Bojić u objavi.

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Miroslav Bojić

SNSD

PSS

volonteri

Trn

Izbori 2026

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