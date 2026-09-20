Zeljković: Dok SNSD vodi Srpsku Elektroprivreda neće biti privatizovana

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je da lider PSS-a Draško Stanivuković govori o privatizaciji državnih preduzeća i pokušava da stvori strah da bi na red mogla doći i Elektroprivreda Republike Srpske.

„Dok SNSD vodi Republiku Srpsku, Elektroprivreda Republike Srpske neće biti privatizovana“, poručio je Zeljković.

Prema njegovim riječima, kada Stanivuković već otvara temu privatizacije, red je podsjetiti na period kada je PDP vodio Vladu Republike Srpske.

„Prema podacima tadašnje Direkcije za privatizaciju Republike Srpske, samo do 31. maja 2002. godine privatizovano je čak 295 preduzeća“, naveo je Zeljković na Iksu.

U tom periodu, naveo je Zeljković, privatizovani su „Autoprevoz“, „Vitaminka“, „Celeks“, Fabrika glinice „Birač“, ali i Kristal banka i Banjalučka banka, dok se proces privatizacije odvijao i u nekadašnjim industrijskim gigantima poput „Čajevca“ i „Incela“.

Draško Stanivuković govori o privatizaciji državnih preduzeća i pokušava da stvori strah da bi na red mogla doći i Elektroprivreda Republike Srpske.



Kada već otvara temu privatizacije, red je podsjetiti na period kada je PDP vodio Vladu Republike Srpske.



Prema podacima tadašnje… — Bogoljub Zeljković (@b_zeljkovic) September 19, 2026

Zeljković podsjeća da je „Birač“ 2001. godine prodat litvanskom konzorcijumu, koji je preuzeo 63,86 odsto državnog kapitala, te da je nekoliko godina kasnije „Birač“ formirao „Aluminu“, koja je nastala iz tog sistema.

„Za vrijeme Vlade Dragana Mikerevića privatizovana je i „Fruktona“ – 51,09 odsto državnog kapitala prodato je 2003. godine za svega 25.000 KM. Zato je dobro da, prije nego što se danas govori o tome ko će navodno prodavati Republiku Srpsku i njena strateška preduzeća, pogledamo činjenice i datume“, naglasio je Zeljković.

Kada je riječ o Elektroprivredi Republike Srpske Zeljković je istakao da je stav jasan – „politika sadašnje vlasti je da nema privatizacije Elektroprivrede niti bilo kojeg njenog dijela“, prenosi Srna.