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D‌ječak pao u kanjon u Sloveniji: Otac čuo krikove, krenuo prema njemu pa poginuo

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20.09.2026 12:55

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Д‌јечак пао у кањон у Словенији: Отац чуо крикове, кренуо према њему па погинуо
Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Slovenačka policija objavila je nove detalje tragedije kod slapa Savica u Bohinju. Sedmogodišnje dijete udaljilo se od porodice tokom povratka sa slapa, nakon čega su se začuli njegovi krici. Njegov 44-godišnji otac krenuo je prema mjestu odakle su dolazili i tom prilikom takođe pao u dubinu. Otac je poginuo, a dijete je teško povrijeđeno.

Prema podacima Policijske uprave Kranj, riječ je o četvoročlanoj stranoj porodici koja je bila u obilasku slapa Savica. Policija za sada nije objavila iz koje zemlje porodica dolazi.

Na povratku su se zaustavili kod odmorišta sa stolom i klupama. Sedmogodišnjak se tada udaljio od ostalih članova porodice, a ubrzo su začuli njegove krike.

Otac je krenuo prema mjestu odakle su dopirali i tom prilikom pao u dubinu. Spasioci su njega i dijete pronašli u koritu Savice. Otac je od zadobijenih povreda preminuo, dok je teško povrijeđeno dijete helikopterom prevezeno u Univerzitetski klinički centar (UKC) Ljubljana.

Za sada nema novih zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju sedmogodišnjaka.

Spasioci bili na vježbi u blizini

Gorska služba spasavanja Bohinj objavila je da su njihovi članovi u trenutku dojave bili na vježbi u neposrednoj blizini, zbog čega su prema mjestu nesreće mogli krenuti gotovo odmah.

"Spustili smo se prema koritu, koje se nalazilo nešto manje od 60 metara ispod nas", naveli su spasioci.

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Tačna visina sa koje su pali dječak i njegov otac za sada nije poznata.

Dijete su pripremili za helikopterski prevoz, a tijelo njegovog oca sa teško pristupačnog terena izvukli su pomoću užadi.

Policija nastavlja da utvrđuje okolnosti

Bohinjski spasioci su u osvrtu na nesreću poručili da su nesreće u planinama rijetko posljedica samo jedne greške.

"Češće je riječ o lancu okolnosti, slučajnosti i pogrešnih odluka koje se u nekom trenutku spoje u nesreću", naveli su.

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Dodali su da se nadaju što bržem i boljem oporavku dječaka.

Policija nastavlja da prikuplja informacije o svim okolnostima nesreće, nakon čega će o svojim nalazima obavijestiti nadležno državno tužilaštvo.

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pogibija

Kranj

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