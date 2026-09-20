Rekordna cijena dizela u Francuskoj: Na pojedinim pumpama litar košta 2,9 evra!

Cijena dizela je danas u Francuskoj dostigla prosjek od 2,41 evra po litru, što predstavlja novi rekord, u jeku geopolitičke krize koja je ozbiljno poremetila snabdijevanje energentima, prenose francuski mediji.

Današnji podaci dobijeni su na osnovu cijena istaknutih na više od 8.700 benzinskih stanica na sajtu Ministarstva privrede, čime je nadmašen prethodni rekord postavljen dan ranije, prenio je "Figaro".

Kada je riječ o benzinu, njegova prosječna cijena iznosi 2,25 evra po litru za bezolovni benzin od 95 oktana i 2,17 evra za SP95-E10, čija cijena je već duže od deset dana iznad maksimuma zabilježenog 2022. godine.

Prosječna cijena goriva SP98 danas je premašila 2,28 evra, pokazuju podaci sa više od 6.800 stanica.

Očekuje se da će francuska vlada narednih dana objaviti novi paket pomoći za najugroženije vozače, navodi list.

Ponovo je, međutim, isključena mogućnost opšte pomoći bez uslova koji se odnose na visinu prihoda.

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Ministar zadužen za budžet, David Amijel, izjavio je ove nedelje da bi bilo lako "otvoriti slavine" za milijarde evra, šest mjeseci pred predsjedničke izbore, i prepustiti posljedice nasljednicima, a na kraju krajeva, i samom francuskom narodu.

Amijel je kazao da je predlog novog budžeta za 2027. godinu potpuna suprotnost populističkom ili izbornom budžetu.

On je istovremeno uputio direktan apel poslanicima da zaštite javne finansije kako bi zaštitili i predstojeće predsjedničke izbore.