Žao mi je, ali ne želim da izlazim sa gubitnikom: Djevojka objavila spisak uslova za muža

Bruk Leblank, 29-godišnja direktorka tehnološke kompanije iz Silicijumske doline, izazvala je brojne reakcije nakon što je na društvenoj mreži Iks objavila detaljan spisak kriterijuma koje očekuje od budućeg partnera.

Svoju potragu za muškarcem s kojim bi željela da provede ostatak života opisala je veoma otvoreno, ali je objava ubrzo privukla veliku pažnju korisnika. Dok su neki komentarisali njene zahtjeve, drugi su ih ocijenili kao pretjerane i počeli da joj se podsmijevaju.

Traži partnera za cijeli život

Leblank je svoju objavu započela pitanjem: „Ko želi da bude moj partner za cijeli život?“

Zatim je opisala muškarca kakvog želi pored sebe. Prema njenim riječima, idealni partner trebalo bi da bude „muževan na zdrav način“, finansijski nezavisan, ali istovremeno vrijedan, ambiciozan i spreman da radi na sebi. Kao dodatnu prednost navela je muškarce koji rade u tehnološkom sektoru.

wrote out a list of who I’m looking for.



X, work your magic.



non negotiable

- 35 to 42 y/o

- healthy masculine

- smart, funny, lighthearted

- provider/protector mentality

- post economic (still hardworking)

- must be kind, generous, thoughtful

- no kids yet, decidedly… https://t.co/rG6uib9MKJ — Brooke LeBlanc (@brookeleblanc) September 18, 2026

Njena objava pokrenula je brojne komentare na mreži Iks, a korisnici su, osim njenih kriterijuma, diskutovali i o iskustvima sa upoznavanjem i pronalaženjem partnera u San Francisku.

„Samo se zaljubi“

Dio korisnika nije imao mnogo razumijevanja za njen pristup. Jedna korisnica je napisala da ne može da zamisli ništa gore od toga da bude sama i da traži partnera u San Francisku.

Drugi korisnik je njen spisak ismijavao, dok joj je treći savjetovao da odustane od unaprijed definisanih kriterijuma i da jednostavno upoznaje ljude bez tolikih očekivanja.

„Ostavi taj spisak kod kuće i jednostavno se zaljubi. Ocjenjuješ ljude prije nego što ih uopšte upoznaš“, poručio joj je jedan od korisnika.

„Ne daj Bože da žena kaže šta želi“

Leblank nije ostala bez odgovora na kritike. Na svojoj objavi napisala je: „Ne daj Bože da žena kaže šta želi.“

Potom je bila još direktnija: „Žao mi je, ali ne želim da izlazim s gubitnikom!“

Ova 29-godišnja direktorka objasnila je da njen spisak nije nastao preko noći, već da se zasniva na, kako je navela, „godinama iskustva“ koje je stekla kroz prethodne veze i potragu za partnerom.

Na kraju je svoju objavu zaključila rečenicom: „Danas me internet maltretira kako bih sutra mogla da budem zgodna majka i domaćica.“

Njena objava tako je pokrenula širu raspravu o tome koliko unaprijed postavljeni kriterijumi utiču na izbor partnera i da li je moguće pronaći odgovarajuću osobu kada se u upoznavanje uđe s jasno definisanim očekivanjima.

(Ona Telegraf)