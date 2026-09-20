"Nije to doživio" Aleksandra se uskoro udaje, a Saša Popović imao je samo jednu želju: "To je najbolnije"

Pjevačica Suzana Jovanović, udovica nekadašnjeg čelnika "Granda" Saše Popovića, podijelila je radosne vijesti i otkrila da se njihova ćerka Aleksandra uskoro udaje za svog partnera Igora. Upravo da ćerku odvede do oltara, bila je posljednja neostvarena želja Saše Popovića.

Suzana Jovanović je sa osmijehom govorila o lepim promjenama u njihovom porodičnom životu. Kako je istakla, njena djeca su odrasli i formirani ljudi, a uskorijoj svadbi se neizmerno raduje.

"Ni od moje djece ne očekujem ništa, oni su formirani ljudi, uskoro ću imati i zeta i moja Aleksandra se udaje, svi su tu, puna je kuća, da imam punu kuću unučića" poručila je emotivno Suzana u "Premijeri vikend specijal"

Ova srećna vijest o svadbi došla je nedugo nakon još jednog radosnog događaja u porodici. Naime, Suzanin sin Danijel, koga je Saša Popović odgajao kao svog sina i nikada nije pravio razliku među djecom, dobio je ćerku sa suprugom Tijanom. Djevojčici su dali ime Marta, a Suzana je zvanično postala baka, dok je Aleksandra preuzela ulogu ponosne tetke.

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Za porodicu su ovo dani ispunjeni snažnim i pomešanim emocijama. Iako je Saši Popoviću u njegovom posljednjem intervjuu 2024. godine najveća želja bila da dočeka unuče, Suzana je svojevremeno istakla koliko su tuga i radost blizu jedno drugom.

"Nije doživio da postane deda, stalno smo posljednjih par godina govorili Danijelu i Tijani, pa hajde kad ćete jedno detence, a onda sam mu rekla, nećemo više, pa ko je nas pitao kad ćemo mi da budemo roditelji. I eto, Bog je rekao, uzeću ti Saleta, a daću ti unuče. I istina je ono što kažu da čovjek ne može sve u životu da ima", ispričala je Suzana u dokumentarcu o Saši Popoviću i dodala:

"I nije doživio još jednu stvar, Aleksandra je po prvi put našla dječka, zaljubila se. I neće doživjeti da bude na njenom vjenčanju i zagrli njenu djecu. To su stvari koje su mi ostale najbolnije" - rekla je kroz suze ona, piše Blic.