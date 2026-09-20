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Zelenski najavio sastanak sa Trampom u Njujorku

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20.09.2026 21:53

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Зеленски најавио састанак са Трампом у Њујорку
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i da su se dogovorili da se uskoro sastanu u Njujorku.

"Važan razgovor, i mnogo toga smo završili. Dogovorili smo se da se sastanemo u Njujorku i ovaj sastanak bi mogao da promijeni mnogo toga. Postoji diplomatski zamah", objavio je Zelenski na "Iksu".

On je dodao da je mirovni put prioritet Ukrajine i da je sa Trampom razgovarao o rezultatima nedavne posjete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Moskvi i Kijevu.

"Postoje ideje za korake deeskalacije i za rješavanje fundamentalnih bezbjednosnih pitanja - energetske bezbjednosti, bezbjednosti hrane i zaštite ljudskih života. Sarađujemo sa američkim timom i spremni smo da preduzmemo zaista ozbiljne korake", dodao je ukrajinski predsjednik.

On je na kraju zahvalio Trampu na tome što je potpisao zakon o uvođenju dodatnih sankcija Rusiji, prenosi Srna.

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Donald Tramp

Vladimir Zelenski

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