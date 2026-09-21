Bivši voditelj doživio saobraćajnu nezgodu: Hitno hospitalizovan

Direktor jednog poznatog muzičkog festivala, Igor Karadarević, doživio je udes na putu ka Krupnju, u kojoj je nastala ogromna materijalna šteta od oko 100.000 evra.

Na sreću, u udesu nije bilo teško povrijeđenih lica.

Kako se navodi, do nesreće je došlo kada je vozilo iz suprotnog smjera proklizalo na putu i direktno udarilo u automobil kojim je upravljao Karadarević.

Nakon udesa, nekadašnji voditelj RTS-a, prevezen je u bolnicu u Loznici gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

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Ljekari su ga zbrinuli zbog povrede vrata, pretrpljenog velikog stresa i povišenog krvnog pritiska.

Prema nezvaničnim saznanjima, on se u trenutku nesreće uputio ka opštini Krupanj, prenosi "Kurir".

(Telegraf/Kurir)