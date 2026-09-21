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Vozilo EUFOR-a udarilo autobus i nastavilo vožnju

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21.09.2026 18:37

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Возило ЕУФОР-а ударило аутобус и наставило вожњу

Na magistralnom putu M-17, na dionici između Bijele i Salakovca, sjeverno od Mostara, danas, 21. septembra, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali vozilo EUFOR-a i autobus makedonskih registarskih oznaka.

Informacija o nesreći potvrđena je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Prema informacijama MUP-a HNK, saobraćajna nesreća dogodila se oko 14:15 sati. U nesreći nije bilo povrijeđenih osoba, a saobraćaj na ovoj dionici je nakon događaja normalizovan.

Prema informacijama kojima raspolaže Hercegovina.info, vozilo EUFOR-a udarilo je u autobus, nakon čega je nastavilo vožnju, dok je autobus ostao na magistralnoj cesti.

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Tagovi :

EUFOR

Saobraćajna nezgoda

Mostar

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