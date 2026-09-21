Cvijanović nakon sastanka sa Vajls: Pred nama je definitivno bolje vrijeme

Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka u Bijeloj kući sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa.

Istakla je da je sastanak sa Vajls bio izuzetno važan, ali i ugodan.

"Razgovarali smo o važnim temama za Republiku Srpsku, ali i generalno o situaciji u okviru Bosne i Hercegovine, u okviru naše regije. Mi definitivno učvršćujemo neka stara prijateljstva, otvaramo neka nova vrata, gradimo nova prijateljstva", rekla je Cvijanović.

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Ističe da je Suzi Vajls šefica kabineta predsjednika Trampa, jedan od najbližih ili najbliži saradnik i da je bilo važno razgovarati o svim tim političkim temama i onome što je važno u ekonomskom smislu kao potencijalno mjesto za ulaganje, ali i da se produbi razumijevanje o nekim stvarima koje su, kako kaže, možda ranije ostala u nekom prethodnom periodu, nedovoljno razjašnjena.

Republika Srpska Cvijanović sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom Donalda Trampa

"Definitivno primjećujem da smo otvorili neka vrata koja su ranije bila nezamisliva ili je bilo nemoguće i pomisliti da uđete kroz ta vrata, da razgovarate, da imate kvalitetne razgovore, da neko želi da vas čuje, da vidi kakav je vaš stav i da se neko ponaša prijateljski prema Republici Srpskoj. Ovdje ćemo se vratiti uskoro po dogovoru za nekih otprilike mesec, mesec i po dana da nastavimo vezano za neke teme koje smo započeli danas, gdje će se očekivati određene aktivnosti", istakla je Cvijanović.