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Cvijanović nakon sastanka sa Vajls: Pred nama je definitivno bolje vrijeme

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21.09.2026 19:15

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Foto: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Građanima Republike Srpske mogu poručiti da je pred nama definitivno bolje vrijeme i moramo ga iskoristiti na najbolji mogući način, navela je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović nakon sastanka u Bijeloj kući sa Suzi Vajls, šeficom kabineta i najbližim saradnikom predsjednika SAD Donalda Trampa.

Istakla je da je sastanak sa Vajls bio izuzetno važan, ali i ugodan.

"Razgovarali smo o važnim temama za Republiku Srpsku, ali i generalno o situaciji u okviru Bosne i Hercegovine, u okviru naše regije. Mi definitivno učvršćujemo neka stara prijateljstva, otvaramo neka nova vrata, gradimo nova prijateljstva", rekla je Cvijanović.

Трамп и Сузи Вајлс

Svijet

Ko je Suzi Vajls? Najbliži Trampov savjetnik sa Željkom Cvijanović

Ističe da je Suzi Vajls šefica kabineta predsjednika Trampa, jedan od najbližih ili najbliži saradnik i da je bilo važno razgovarati o svim tim političkim temama i onome što je važno u ekonomskom smislu kao potencijalno mjesto za ulaganje, ali i da se produbi razumijevanje o nekim stvarima koje su, kako kaže, možda ranije ostala u nekom prethodnom periodu, nedovoljno razjašnjena.

Жељка Цвијановић и Сузи Вајлс

Republika Srpska

Cvijanović sa Suzi Vajls, najbližim saradnikom Donalda Trampa

"Definitivno primjećujem da smo otvorili neka vrata koja su ranije bila nezamisliva ili je bilo nemoguće i pomisliti da uđete kroz ta vrata, da razgovarate, da imate kvalitetne razgovore, da neko želi da vas čuje, da vidi kakav je vaš stav i da se neko ponaša prijateljski prema Republici Srpskoj. Ovdje ćemo se vratiti uskoro po dogovoru za nekih otprilike mesec, mesec i po dana da nastavimo vezano za neke teme koje smo započeli danas, gdje će se očekivati određene aktivnosti", istakla je Cvijanović.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Suzi Vajls

Donald Tramp

Amerika

Republika Srpska

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