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Dodik: U narednom periodu još snažnija podrška Višegradu

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21.09.2026 16:24

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik istakao je na društvenoj mreži Iks da Višegrad zaslužuje još snažniju podršku Republike Srpske.

"U narednom periodu ulagaćemo više u njegov razvoj, infrastrukturu i projekte koji znače bolji život za ljude koji ovdje žive", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

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