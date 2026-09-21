Dodik: U narednom periodu još snažnija podrška Višegradu

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Predsjednik Milorad Dodik istakao je na društvenoj mreži Iks da Višegrad zaslužuje još snažniju podršku Republike Srpske.

"U narednom periodu ulagaćemo više u njegov razvoj, infrastrukturu i projekte koji znače bolji život za ljude koji ovdje žive", poručio je Dodik. Višegrad zaslužuje još snažniju podršku Republike Srpske. U narednom periodu ulagaćemo više u njegov razvoj, infrastrukturu i projekte koji znače bolji život za ljude koji ovdje žive. pic.twitter.com/dD4Pp2fO7K — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026 Republika Srpska Minić: Za projekte u Višegradu 5,5 miliona KM

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