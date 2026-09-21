Dodik: U narednom periodu još snažnija podrška Višegradu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik istakao je na društvenoj mreži Iks da Višegrad zaslužuje još snažniju podršku Republike Srpske.
"U narednom periodu ulagaćemo više u njegov razvoj, infrastrukturu i projekte koji znače bolji život za ljude koji ovdje žive", poručio je Dodik.
Višegrad zaslužuje još snažniju podršku Republike Srpske. U narednom periodu ulagaćemo više u njegov razvoj, infrastrukturu i projekte koji znače bolji život za ljude koji ovdje žive. pic.twitter.com/dD4Pp2fO7K— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
Republika Srpska
Minić: Za projekte u Višegradu 5,5 miliona KM
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