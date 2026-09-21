Cijena goriva u Banjaluci dostigla 3,85 KM, u Kneževu 4 marke!

Cijene goriva na benzinskim pumpama u Banjaluci zavise od više faktora, od vrste derivata, do prodajnog mjesta, a na nekim od njih danas, u ponedjeljak, 21. septembra, dizel košta i do 3,85 KM.

Reporter "Nezavisnih novina" obišao je više banjalučkih benzinskih pumpi, te se uvjerio da variraju i cijene auto-gasa, koji košta od 1,35 do 1,45 KM.

Benzini koštaju od 3,20 KM pa naviše, a dizel od 3,69 pa naviše, s tim što na pojedinim pumpama košta i do 3,85 KM.

U drugim lokalnim zajednicama je, takođe, situacija šarolika, pa je tako litar dizela na pojedinim pumpama u Kneževu premašio četiri KM.

Cijena nafte Brent je danas, u ponedjeljak, 21. septembra, pala na 102 dolara po barelu, fjučersi gasa u Evropi se kreću oko 80,5 evra za megavat-sat, dok su evropski berzanski indeksi uglavnom u plusu zbog velikih očekivanja uoči sastanka američkog i kineskog predsjednika, Donalda Trampa i Si Đinpinga, prenose Nezavisne