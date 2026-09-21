Naučnici otkrili novu toplu struju na Arktiku: Duga je više od 1.000 kilometara

Ruski naučnici otkrili su novu toplu površinsku struju u vodama Barencovog i Karskog mora, koja utiče na stvaranje i otapanje ledenog pokrivača u području sve važnijem za pomorski saobraćaj, saopštila je Ruska naučna fondacija.

Keldiševa struja i njen uticaj na led

Keldiševa struja, nazvana po ruskom naučnom brodu „Akademik Mstislav Keldiš“, prenosi velike količine tople i slane vode iz Atlantskog okeana u ruski dio Arktičkog okeana, značajno utičući na sezonsko otapanje i zamrzavanje leda na površini mora.

Analiza podataka prikupljenih tokom 25 ekspedicija u periodu od 30 godina pokazuje da struja izvire sjeverno od arhipelaga Nova Zemlja i kreće se prema sjeveroistoku, do Laptevskog mora, na potezu dužem od 1.000 kilometara.

Široka je od 50 do 100 kilometara, a duboka od 50 do 100 metara.

Povezane anomalije primjećuju se tokom cijele godine, zaključili su ruski naučnici, ističući da taj prirodni fenomen treba uzeti u obzir pri procjeni promjena u ledenom pokrivaču ruskog Arktika.

Sjeverni morski put i rast pomorskog saobraćaja

Sukob na Bliskom istoku i poremećaji u pomorskom saobraćaju usmjerili su pažnju na mogućnost prevoza tereta Arktičkim okeanom.

Rusija tako planira da razvija Sjeverni morski put, saobraćajni koridor dug 5.600 kilometara, koji se proteže od Karskih vrata do Beringovog moreuza i povezuje morske luke na sjeveru Rusije sa plovnim rijekama u Sibiru u jedinstven transportni sistem.

Kineska kontejnerska kompanija „Sea Legend Šiping“ namjerava da na tom pomorskom koridoru pokrene prvu redovnu kontejnersku liniju prema Evropi, objavio je početkom avgusta „Rosatom“, koji upravlja Sjevernim morskim putem.

Sredinom avgusta Sjevernim morskim putem prema Evropi je zaplovio i južnokorejski kontejnerski brod „PanStar Acro“, čime je označen kraj desetogodišnje pauze u plovidbi južnokorejskih brodova tom rutom.

Prognoze rasta saobraćaja do 2035. godine

U prvih nepunih osam mjeseci ove godine obim prevezenog tereta povećan je za 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dostigavši 24,2 miliona tona, objavio je prošle sedmice zvaničnik ruskog Ministarstva za razvoj Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov, prema izvještaju TASS-a.

Šef „Rosatoma“ Aleksej Lihačov procjenjuje da će u cijeloj 2026. godini obim prevezenog tereta porasti za 14 odsto, a do 2035. godine trebalo bi da dostigne između 110 i 150 miliona tona, prema „osnovnom“ scenariju.

„Uz povoljne makroekonomske uslove i dostupnu odgovarajuću infrastrukturu, preusmjeravanje tereta sa sjeverozapada moglo bi do 2040. godine povećati promet tereta i na 200 miliona tona“, rekao je Lihačov u razgovoru za časopis „Ekspert“, prenosi Indeks