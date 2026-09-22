Pada prvi snijeg ove sezone

Na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, pao je prvi snijeg ove sezone. Pahulje su iznenadile mještane pred kraj septembra, dok se u nižim predjelima još uvijek bilježe znatno više temperature.

Prema riječima stanovnika golijskih sela, sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu.

"Pada prilično jako, ali se pahulje odmah tope. Navikli smo na duge i hladne zime, ali sneg u septembru ipak privlači pažnju", kažu mještani za RINU.

Golija je poznata po promenljivim vremenskim uslovima, dugim zimama i snežnim padavinama koje se nerijetko javljaju i van zimskih meseci. Među meštanima ovog kraja prepričava se da je na planini snijeg tokom godina bilježen u gotovo svim mjesecima, osim u julu.

Iako snežni pokrivač za sada nije formiran, prvi snijeg najavio je dolazak hladnijih dana na području ivanjičkog kraja.

Meteorolozi objašnjavaju da je posredi pljusak snijega, odnosno trenutno provejavanje koje neće dovesti do stvaranja bilo kakvog snježnog pokrivača.