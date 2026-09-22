Bizarni izgovori Branka Blanuše nakon što je odbio debatu sa Savom Minićem

Branko Blanuša, čovjek koji pretenduje da bude predsjednik Republike Srpske, odbio je TV duel sa Savom Minićem, kandidatom SNSD-a, a objašnjenje koje je ponudio lider SDS-a, je u najmanju ruku neozbiljno.

Pravda se Blanuša da mu je "kalendar popunjen" i da je "rok do dva dana besmislen". A po statusu na društvenim mrežama, čini se da mu smeta i što mnogi priželjkuju da čuju dva čovjeka koji žele da budu na funkciji predsjednika Srpske.

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"I RTRS i Savo Minić znaju da su, u jeku predizborne kampanje, kalendari kandidata već odavno prepuni aktivnosti i da je rok od dva dana besmislen. Uz to, sve živo iz SNSD-a prethodnih dana izašlo je iz sjenke u javnost i progovorilo o duelu između kandidata. Malo je to providno", reče Blanuša.

Postavlja se pitanje, čega se plaši Branko Blanuša pa ne smije da ukrsti svoje argumente sa Minićem? Navodi da su "svi progovorili o duelu između kandidata", nisu baš najjasniji, možda ni samom Blanuši, ali logično djeluje da se u predizbornoj kampanji priča o kandidatima, njihovim programima i onome šta mogu da ponude narodu za čije povjerenje se bore.

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Tako će Blanuša u srijedu, kada je trebalo da se održi debata, biti u Kozarskoj Dubici i Prijedoru, kao da je u Moskvi ili Vašingtonu, pa da ne može stići.



"Ja sam u srijedu u Kozarskoj Dubici i Prijedoru, gdje imam odavno zakazane susrete i razgovore sa građanima. Nema te sile koja će me natjerati da zbog gostovanja u emisiji sa čovjekom koji je dio režima koji je natjerao građane Republike Srpske da bježe u bijeli svijet, te iste građane iznevjeri", kaže Blanuša.

Nisu ga štedjeli ni korisnici društvenim mreža, koji njegovo odbijanje duela smatraju veoma lošim za trku, a neki su se prisjetili i prošlog duela kojeg je Blanuša imao sa Lukom Petrovićem na RTRS-u.

"Ovo je potpuno nerezonski, profesore promijenite savjetnike", "Zašto vi niste planirali debatu ako vam je blizu", Ne traži opravdanje za kukavičluk", "Dakle, da prevedemo, ne smijete", "Veliki minus i greška", samo su neki od komentara.