Minić: Čajniče grad vjernih ljudi

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Čajniče je grad vjernih ljudi koji su vijekovima, i kroz najteža ratna vremena, čuvali Čajničku Krasnicu, vjeru, tradiciju i običaje, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Posebna je čast, ali i velika obaveza, kada nam takvi ljudi poklone povjerenje. Na njega moramo uzvratiti nastavkom ulaganja u puteve, nova radna mjesta, vrtiće, škole i bolje uslove za život", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks. Čajniče je grad vjernih ljudi koji su vijekovima, i kroz najteža ratna vremena, čuvali Čajničku Krasnicu, vjeru, tradiciju i običaje.

Posebna je čast, ali i velika obaveza, kada nam takvi ljudi poklone povjerenje. Na njega moramo uzvratiti nastavkom ulaganja u puteve, nova radna… pic.twitter.com/oKstGipvio — Savo Minić (@minic_savo) September 21, 2026

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