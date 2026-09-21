Minić: Čajniče grad vjernih ljudi

Autor:ATV redakcija
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Čajniče je grad vjernih ljudi koji su vijekovima, i kroz najteža ratna vremena, čuvali Čajničku Krasnicu, vjeru, tradiciju i običaje, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Posebna je čast, ali i velika obaveza, kada nam takvi ljudi poklone povjerenje. Na njega moramo uzvratiti nastavkom ulaganja u puteve, nova radna mjesta, vrtiće, škole i bolje uslove za život", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Čajniče je grad vjernih ljudi koji su vijekovima, i kroz najteža ratna vremena, čuvali Čajničku Krasnicu, vjeru, tradiciju i običaje.— Savo Minić (@minic_savo) September 21, 2026
Posebna je čast, ali i velika obaveza, kada nam takvi ljudi poklone povjerenje. Na njega moramo uzvratiti nastavkom ulaganja u puteve, nova radna… pic.twitter.com/oKstGipvio
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