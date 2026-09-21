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Minić: Čajniče grad vjernih ljudi

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21.09.2026 21:24

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СНСД, Чајниче
Foto: Foto: x.com/minic_savo

Čajniče je grad vjernih ljudi koji su vijekovima, i kroz najteža ratna vremena, čuvali Čajničku Krasnicu, vjeru, tradiciju i običaje, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Posebna je čast, ali i velika obaveza, kada nam takvi ljudi poklone povjerenje. Na njega moramo uzvratiti nastavkom ulaganja u puteve, nova radna mjesta, vrtiće, škole i bolje uslove za život", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Savo Minić

Čajniče

SNSD

Izbori 2026

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