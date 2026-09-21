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Dodik uputio čestitke Jedinstvenoj Rusiji, Medvedevu i Putinu

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21.09.2026 20:48

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Милорад Додик лидер СНСД-а
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

Predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene i bratske čestitke Jedinstvenoj Rusiji i njenom predsjedniku Dmitriju Medvedevu na izbornom rezultatu, kao i predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu.

"Srpski i ruski narod ne povezuju samo politika i diplomatija, već vijekovi zajedničke istorije, vjere, kulture i osjećaja bratstva, koji su preživjeli i najteža vremena. Zato se svaki novi susret i svaki korak koji doprinosi jačanju naših veza doživljava s posebnom pažnjom i emocijom", rekao je Dodik.

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Ruskom narodu poželio je mir, snagu i napredak, a predsjedniku Putinu, predsjedniku Dmitriju Medvedevu i rukovodstvu Rusije mnogo uspjeha, zdravlja i lične sreće, uz želju da naše prijateljstvo bude još snažnije u godinama koje dolaze.

"Neka prijateljstvo srpskog i ruskog naroda ostane čvrsto, iskreno i trajno", naveo je Dodik na Iksu.

Stranka Jedinstvena Rusija osvojila je na izborima u Rusiji za poslanike Državne dume rekordan broj mandata u istoriji učešća te partije na izborima, saopštila je danas Centralna izborna komisija Rusije.

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Prema posljednjem prebrojavanju glasova, Jedinstvena Rusija osvojila je 57,97 odsto glasova po partijskim listama i pobijedila u 208 od 225 jednomandatnih izbornih jedinica.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Rusija

Vladimir Putin

Dmitrij Medvedev

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