Dodik uputio čestitke Jedinstvenoj Rusiji, Medvedevu i Putinu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Milorad Dodik uputio je iskrene i bratske čestitke Jedinstvenoj Rusiji i njenom predsjedniku Dmitriju Medvedevu na izbornom rezultatu, kao i predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu.
"Srpski i ruski narod ne povezuju samo politika i diplomatija, već vijekovi zajedničke istorije, vjere, kulture i osjećaja bratstva, koji su preživjeli i najteža vremena. Zato se svaki novi susret i svaki korak koji doprinosi jačanju naših veza doživljava s posebnom pažnjom i emocijom", rekao je Dodik.
Svijet
Poznato kad će Si Đinping posjetiti SAD
Ruskom narodu poželio je mir, snagu i napredak, a predsjedniku Putinu, predsjedniku Dmitriju Medvedevu i rukovodstvu Rusije mnogo uspjeha, zdravlja i lične sreće, uz želju da naše prijateljstvo bude još snažnije u godinama koje dolaze.
"Neka prijateljstvo srpskog i ruskog naroda ostane čvrsto, iskreno i trajno", naveo je Dodik na Iksu.
Stranka Jedinstvena Rusija osvojila je na izborima u Rusiji za poslanike Državne dume rekordan broj mandata u istoriji učešća te partije na izborima, saopštila je danas Centralna izborna komisija Rusije.
Gradovi i opštine
Za projekte u Višegradu oko 5,5 miliona KM
Prema posljednjem prebrojavanju glasova, Jedinstvena Rusija osvojila je 57,97 odsto glasova po partijskim listama i pobijedila u 208 od 225 jednomandatnih izbornih jedinica.
Iskrene i bratske čestitke Jedinstvenoj Rusiji i njenom predsjedniku Dmitriju Medvedevu na izbornom rezultatu, kao i predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 21, 2026
Srpski i ruski narod ne povezuju samo politika i diplomatija, već vijekovi zajedničke istorije, vjere, kulture i…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
BiH
3 h0
Republika Srpska
3 h4
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
5 h10
Najnovije
Najčitanije
22
44
22
32
22
28
22
27
22
18
Trenutno na programu