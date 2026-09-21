U sedmom mjesecu trudnoće muž joj zatražio razvod: ''Već je vjerio drugu''

Razvod sam po sebi može biti jedan od najtežih životnih perioda, a sve postaje još složenije kada se događa u trenutku kada je žena trudna.

Upravo takva situacija zadesila je jednu Srpkinju, koja se umjesto priprema za dolazak bebe suočava sa bračnim problemima i neizvjesnošću koja joj, kako kaže, donosi veliki stres, piše Blic.

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Svoje iskustvo odlučila je da podijeli na Reditu, gdje je potražila savjet ljudi koji bi mogli da joj pomognu da sazna šta može da očekuje u narednom periodu. Kako je navela, porođaj joj je u decembru, dok njen suprug želi razvod i, prema njenim riječima, već je vjerio drugu djevojku.

"Vjerio je novu djevojku i hoće da se ženi što prije"

– Trenutno sam trudna, porođaj mi je u decembru, muž hoće razvod, vjerio je novu djevojku i sad hoće da se ženi što prije. Ja sam sve ovo jedva prevazišla, pod stresom sam konstantno, ne bih voljela da se bavim sa ovim bar dok se ne porodim – otkrila je ona.

Prema njenim riječima, sa suprugom već mjesec dana nije u kontaktu, ali pretpostavlja da je u međuvremenu podnio tužbu za razvod.

– Mislim da je podnio tužbu za razvod, tako sam saznala – navela je.

"Čovjek je promijenio kompletnu ličnost za mjesec dana"

Njeno glavno pitanje, koje je postavila u Redit odjeljku “Pravni savjeti”, bilo je da li postupak može da sačeka do nakon porođaja, jer joj dodatni stres u ovom trenutku veoma teško pada.

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– Šta mi savjetujete u ovom slučaju? Da li je moguće da se ovo odloži do poslije porođaja? Mislim da smatra da ne mora da plaća alimentaciju ako se razvede prije rođenja djeteta, s obzirom na to da ga mama i djevojka savjetuju, ne bi me čudilo – upitala je ona, pa dodala:

– Zaista sam pod stresom, ako možete zaobiđite me sa komentarima tipa ‘kako si sa takvim čovjekom pravila dijete’ itd… Čovjek je promijenio kompletnu ličnost za mjesec dana i nije bilo naznaka da će se ovo dogoditi. Hvala unaprijed na svakom savjetu – rekla je.

"Završi to što prije"

Ispod njene objave uslijedili su različiti komentari, među kojima je bilo i onih koji su se odnosili na pravnu stranu njenog problema, ali i onih koji su joj pružili podršku.

– Sto bi sve odlagala i prolongirala agoniju, ispotpisuj sve papire razvoda i završi to što prije. Osim ako nema nekih zeznutih stvari oko imovine, to je druga priča, ako je bez imovine i podele iste, ćao zdravo – napisao je jedan korisnik.

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Drugi je iznio svoje iskustvo i objasnio kako bi, prema njegovom mišljenju, situacija mogla da izgleda ukoliko je njen suprug zaista podnio tužbu.

– Ako je podnio tužbu, ne ostaje ti ništa drugo nego da čekaš. Dobićeš svoj primjerak tužbe poštom, pa ćeš odgovoriti u skladu sa tim. To svakako neće biti do decembra, to se čeka par mjeseci da bude. Moja sestra se razvodi, podnijela je tužbu u maju 2025. godine, a ima ročište u novembru ove godine. Pa ti vidi – naveo je on.

Bilo je i onih koji nisu imali pravni savjet, ali su trudnici pružili podršku.

– Ne znam da ti pomognem, ali šaljem zagrljaj! Budite ti i dijete dobro – napisala je jedna korisnica.