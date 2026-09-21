Namirnica koja tjera insekte daleko od vašeg doma

Autor:ATV redakcija
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Čista i sređena kuća nije tako privlačna za insekte kao neuredna, ali čak, i kod čestog čišćenja - pojava insekata je uobičajena stvar.
Ma koliko čistim držali vaš dom, dvorište ili terasu, pauci će uvijek naći načina da se nastane u vašem neposrednom okruženju.
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Da li znate da pauci i drugi sitni insekti uopšte ne podnose miris nane?
Odlična ideja – zasaditi kod kuće ovu biljku. Nana ima jaku aromu, a zaštitiće vaš dom, ne samo od paukova, nego i od različitih buba, insekata i voćnih mušica.
Možete takođe pomiješati manju količinu eteričnog ulja nane sa vodom (10-ak kapi na pola litre vode) i sipati u raspršivač, prenosi Glas Srpske.
Ovom mješavinom možete poprskati sve mračne uglove vašeg stana, terase, ostave u dvorištu, kao i sva mjesta gdje su pauci viđeni.
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Prijatan miris ovog spreja poslužiće vam i kao prirodni osvježivač vazduha koji je potpuno neškodljiv za ljude.
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