Njemačka policija podnijela prijave protiv dva putnika za Banjaluku

Autor:ATV redakcija
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Tokom kontrole pri izlasku za let ka Banjaluci, njemačka granična policija je otkrila dvojicu sezonskih radnika iz Bosne i Hercegovine koji su prekoračili dozvoljeni boravak.
U nedjelju, 20. septembra 2026. godine, na aerodromu Memingen u Njemačkoj, tokom kontrole putnika za letove ka Banjaluci, primijećena su dva državljanina Bosne i Hercegovine sa isteklim vizama. Obojica su prethodno radila kao sezonski radnici u Austriji.
Prekoračili su dozvoljeni boravak od 90 dana predviđen vizom. Pošto su na dan kontrole iz Austrije ušli u Njemačku, protiv njih su pokrenuti postupci zbog nedozvoljenog ulaska i ilegalnog boravka bez boravišne dozvole.
Nakon završetka obrade slučaja, obojici je omogućeno da nastave put i ukrcaju se na let. Za slučaj je bila nadležna Granična policijska inspekcija Memingen, prenose Nezavisne novine.
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