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Njemačka policija podnijela prijave protiv dva putnika za Banjaluku

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21.09.2026 22:55

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Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Tokom kontrole pri izlasku za let ka Banjaluci, njemačka granična policija je otkrila dvojicu sezonskih radnika iz Bosne i Hercegovine koji su prekoračili dozvoljeni boravak.

U ned‌jelju, 20. septembra 2026. godine, na aerodromu Memingen u Njemačkoj, tokom kontrole putnika za letove ka Banjaluci, primijećena su dva državljanina Bosne i Hercegovine sa isteklim vizama. Obojica su prethodno radila kao sezonski radnici u Austriji.

Prekoračili su dozvoljeni boravak od 90 dana predviđen vizom. Pošto su na dan kontrole iz Austrije ušli u Njemačku, protiv njih su pokrenuti postupci zbog nedozvoljenog ulaska i ilegalnog boravka bez boravišne dozvole.

Nakon završetka obrade slučaja, obojici je omogućeno da nastave put i ukrcaju se na let. Za slučaj je bila nadležna Granična policijska inspekcija Memingen, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

Njemačka

Banjaluka

Policija

putnici

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