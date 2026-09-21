Mađar odbacio tvrdnje Kijeva: 'Neće biti ništa građeno'

Autor:ATV redakcija
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Mađarski premijer Peter Mađar odbacio je tvrdnje Kijeva da je ukrajinska naftna kompanija "Naftogas" postigla saglasnost sa mađarskim "MOL-om" o gradnji naftnog skladišta na teritoriji Mađarske.
"Dok je na vlasti stranka Tisa ništa neće biti građeno. Ni na granici sa Mađarskom niti bilo gdje drugo", naglasio je Mađar u govoru u mađarskom parlamentu.
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"Naftogas" je juče saopštio da su Kijev i "MOL" potpisali memorandum o gradnji skladišta za naftu na teritoriji Mađarske.
Mađar je pojasnio da se to odnosi na memorandum o razumjevanju u kojem se govori o "teoretskom projektu koji bi mogao biti sproveden u narednih nekoliko godina" i naglasio da to neće biti učinjeno pod sadašnjom mađarskom administracijom.
(Srna)
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