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Poznato kad će Si Đinping posjetiti SAD

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21.09.2026 20:21

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Познато кад ће Си Ђинпинг посјетити САД
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Kineski predsjednik Si Đinping boraviće u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama od 23. do 25. septembra, na poziv američkog predsjednika Donalda Trampa, saopštilo je danas kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun rekao je da će Si i Tramp tokom posjete razmijeniti mišljenja o pitanjima koja se odnose na odnose Kine i SAD, kao i o svjetskom miru i razvoju, prenosi Sinhua.

Guo je naveo da diplomatija na nivou šefova država ima važnu ulogu u strateškom usmjeravanju kinesko-američkih odnosa.

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"Kina je spremna da radi sa američkom stranom na obogaćivanju sadržaja konstruktivnih odnosa strateške stabilnosti, unapređenju dijaloga i saradnje, odgovarajućem upravljanju razlikama i kontinuiranom doprinosu dobrobiti oba naroda, kao i miru, stabilnosti i prosperitetu u svijetu", rekao je Guo.

(TANJUG)

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Tagovi :

Si Đinping

Amerika

Kina

Donald Tramp

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