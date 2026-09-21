Biciklisti naišli na stravičan prizor: Dijete pronađeno mrtvo

U australijskom području Blu Mauntins 45-godišnja majka osumnjičena je da je nožem izbola svoje troje d‌jece, a potom povrijedila i sebe, pri čemu je petogodišnje dijete preminulo, dok su žena i preostalo dvoje d‌jece u kritičnom stanju.

Prolaznici prvi priskočili u pomoć

Biciklisti koji su prolazili područjem Veli Hajts prvi su naišli na mjesto događaja, pružili pomoć povrijeđenima i pozvali hitne službe, ali je petogodišnje dijete preminulo prije dolaska medicinskih ekipa.

Drugo dvoje d‌jece, oboje mlađe od pet godina, prevezeno je u D‌ječju bolnicu, dok je njihova majka prebačena u bolnicu Vestmed, a svi su, prema posljednjim informacijama, u kritičnom stanju.

Svjedok Džuli Sukar rekla je za "Nine News" da je vid‌jela ženu kako leži u grmlju i bebu u sjedalici kojoj je druga žena pokušavala pomoći, dok u prvi mah nije ni shvatila da se na mjestu događaja nalazi troje d‌jece.

Policija najavila optužnicu za ubistvo

Zamjenik policijskog komesara Piter Mekena potvrdio je da je osumnjičena majka d‌jece i naveo da policija vjeruje da je svoje povrede nanijela sama, dodajući da će protiv nje biti podignuta optužnica za ubistvo ukoliko se oporavi od povreda opasnih po život.

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Prema dosadašnjoj istrazi, žena je automobil zaustavila na ulazu u praznu parcelu u blizini vatrogasnog puta u Veli Hajts, a Mekena je rekao da mjesto izgleda kao da je izabrano nasumično i da policija zasad nema objašnjenje zašto se tamo zaustavila, navodi Indeks.

Otac d‌jece, kojeg je policija obavijestila o tragediji, u vrijeme napada nalazio se na poslu, dok istražitelji ranije nisu imali informacije o porodičnom nasilju niti su u tom odnosu bile izrečene mjere zabrane prilaska.

Mekena je slučaj opisao kao dio "najtragičnijih 48 sati" u svojoj karijeri, tokom kojih su u Novom Južnom Velsu zabilježena četiri teška slučaja porodičnog nasilja, te pozvao građane da policiji prijave svaku zabrinutost za osobe za koje sumnjaju da bi mogle biti ugrožene.