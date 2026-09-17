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Širi se snimak Aneli i Filipa žestoke akcije pred svima

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17.09.2026 12:56

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Филип и Анели
Foto: Screenshot

Rijaliti učesnici Aneli Ahmić i Filip Đukić su nakon rasprave završili ispod pokrivača gdje su imali odnose pred punom sobom.

Aneli i Filip danima imaju nesuglasice i svađe u svojoj vezi zbog čega su mnogi fanovi pomislili da bi moglo da dođe do raskida.

Ipak, oni su sada na iznenađenje mnogih završili ispod pokrivača.

Dok su ostali cimeri spavali u sobi, Aneli se zavukla ispod pokrivača i prepustila se strastima. Ona je "zajahala" Filipa, a njihova vrela akcija odzvanjala je Belom kućom.

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Podsjetimo, javnost je krenula da bruji o Filipovoj i Anelinoj vezi kada su pre početka "Elite 10" krenuli da provode vrijeme zajedno. Ahmićeva tada nije željela da prizna da među njima ima nečega, ali nakon ulaska u rijaliti više nisu mogli da se kriju.

Snimak njihovog intimnog odnosa se širi društvenom mrežom Iks.

(Informer)

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Tagovi :

Aneli Ahmić

Filip Đukić

Elita 10

Rijaliti Elita

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