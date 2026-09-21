Minić: Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz Srpsku

Foto: ATV

Ljudi u Novom Goraždu jasno su dali do znanja da podršku daju onima koji kontinuirano povećavaju plate i penzije, ulažu u privredu i poljoprivredu, dovode investicije, brinu o učenicima i studentima, ali i beskompromisno čuvaju svaki pedalj Republike Srpske, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks. Ljudi u Novom Goraždu jasno su dali do znanja da podršku daju onima koji kontinuirano povećavaju plate i penzije, ulažu u privredu i poljoprivredu, dovode investicije, brinu o učenicima i studentima, ali i beskompromisno čuvaju svaki pedalj Republike Srpske.

Hvala mom narodu koji zna… pic.twitter.com/7ODncAtUsM — Savo Minić (@minic_savo) September 21, 2026 Republika Srpska Dodik uputio čestitke Jedinstvenoj Rusiji, Medvedevu i Putinu

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.