Minić: Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Ljudi u Novom Goraždu jasno su dali do znanja da podršku daju onima koji kontinuirano povećavaju plate i penzije, ulažu u privredu i poljoprivredu, dovode investicije, brinu o učenicima i studentima, ali i beskompromisno čuvaju svaki pedalj Republike Srpske, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.
Ljudi u Novom Goraždu jasno su dali do znanja da podršku daju onima koji kontinuirano povećavaju plate i penzije, ulažu u privredu i poljoprivredu, dovode investicije, brinu o učenicima i studentima, ali i beskompromisno čuvaju svaki pedalj Republike Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) September 21, 2026
Hvala mom narodu koji zna… pic.twitter.com/7ODncAtUsM
Republika Srpska
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