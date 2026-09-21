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Minić: Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz Srpsku

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21.09.2026 20:57

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Ljudi u Novom Goraždu jasno su dali do znanja da podršku daju onima koji kontinuirano povećavaju plate i penzije, ulažu u privredu i poljoprivredu, dovode investicije, brinu o učenicima i studentima, ali i beskompromisno čuvaju svaki pedalj Republike Srpske, rekao je kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Hvala mom narodu koji zna da smo uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

SNSD

Novo Goražde

Izbori 2026

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