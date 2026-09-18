Karan uručio ruskom MMA borcu Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je u Banjaluci proslavljenom ruskom borcu mješovitih borilačkih sportova (MMA) Fjodoru Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima.

Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinosi afirmaciji i promociji tog sporta, kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske.

Prisutni su predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, prenosi Srna.

Prethodno je Karan upriličio prijem za Jemeljanenka u Palati Republike.

Jemeljanenko od juče boravi u posjeti Republici Srpskoj. Da ovaj proslavljeni ruski borac MMA ima veliko srce pokazao je juče kada je donirao 20.000 KM Roditeljskoj kući u Banjaluci.

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Fjodor Jemeljanenko je bivši ruski borac mješovitih borilačkih vještina, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih teškaša u istoriji MMA.

Jemeljanenko je na meč 2019. godine izašao uz stihove srpske pjesme "Hriste Bože" poznate i kao "Himna kosovskih junaka".

Tada je Jemeljanenko istakao rusku i srpsku zastavu, te zahvalio svima koji su ga podržavali, a posebno u pravoslavnim zemljama - Rusiji, Srbiji i Grčkoj.

Rođen je 1976. godine, a tokom bogate karijere ostvario je impresivan skor od 40 pobjeda i sedam poraza.

Najveći trag ostavio je u kultnoj japanskoj organizaciji "Prajd", gd‌je je ostao neporažen od 2001. do 2010. godine i držao naslov prvaka u teškoj kategoriji.

Svoju profesionalnu karijeru u MMA zvanično je završio 2023. godine.