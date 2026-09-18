Logo

Karan uručio ruskom MMA borcu Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 13:35

Komentari:

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима.
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uručio je u Banjaluci proslavljenom ruskom borcu mješovitih borilačkih sportova (MMA) Fjodoru Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima.

Ovo odličje Jemeljanenku dodijeljeno je za vrhunska lična dostignuća u oblasti MMA, doprinosi afirmaciji i promociji tog sporta, kao i za jačanje prijateljskih odnosa Rusije i Republike Srpske.

Prisutni su predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, prenosi Srna.

Prethodno je Karan upriličio prijem za Jemeljanenka u Palati Republike.

Jemeljanenko od juče boravi u posjeti Republici Srpskoj. Da ovaj proslavljeni ruski borac MMA ima veliko srce pokazao je juče kada je donirao 20.000 KM Roditeljskoj kući u Banjaluci.

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske izdvaja 1,8 miliona KM za novi vrtić na Sokocu

Fjodor Jemeljanenko je bivši ruski borac mješovitih borilačkih vještina, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih teškaša u istoriji MMA.

Jemeljanenko je na meč 2019. godine izašao uz stihove srpske pjesme "Hriste Bože" poznate i kao "Himna kosovskih junaka".

Tada je Jemeljanenko istakao rusku i srpsku zastavu, te zahvalio svima koji su ga podržavali, a posebno u pravoslavnim zemljama - Rusiji, Srbiji i Grčkoj.

Rođen je 1976. godine, a tokom bogate karijere ostvario je impresivan skor od 40 pobjeda i sedam poraza.

Najveći trag ostavio je u kultnoj japanskoj organizaciji "Prajd", gd‌je je ostao neporažen od 2001. do 2010. godine i držao naslov prvaka u teškoj kategoriji.

Svoju profesionalnu karijeru u MMA zvanično je završio 2023. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Siniša Karan

Fjodor Jemeljanenko

MMA borac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Republike Srpske izdvaja 1,8 miliona KM za novi vrtić na Sokocu

1 h

0
Три бунта конвертибилних марака

Republika Srpska

Vlada Srpske donijela odluku: Isplata milion KM za 35 opština

1 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Ulazni trend agrara u Semberiji i Srpskoj

2 h

0
"Заједничким дјеловањем створити капацитет за обухватан одговор у случају Трговске горе"

Republika Srpska

"Zajedničkim djelovanjem stvoriti kapacitet za obuhvatan odgovor u slučaju Trgovske gore"

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

56

Tužilaštvo se oglasilo o hapšenju odbjeglog poštara Stipe Jukića

14

55

Požar na Čvrsnici i dalje gori: Potreban angažman kanadera i helikoptera

14

50

Mediji: Auto iz Bećirovićeve pratnje imao stravičan udes, on nije ni stao

14

43

Motociklista poginuo u teškoj nesreći: Drugi zadobio povrede

14

41

Centar za razvoj sela traži isplate od Grada Banjaluka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima