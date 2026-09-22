Logo

"Žena u crnom" uznemirila mještane Lukavca i okoline: Iz policije pojasnili o čemu se radi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.09.2026 11:19

Komentari:

0
"Жена у црном" узнемирила мјештане Лукавца и околине: Из полиције појаснили о чему се ради
Foto: Crna-hronika.info

Na društvenim mrežama proteklih dana pojavile su se fotografije i snimci osobe od‌jevene u crno, najvjerovatnije žene, za koju se tvrdi da se pojavljuje na području Lukavca i okolnih naselja.

Objave su izazvale uznemirenost među građanima, zbog čega su se 20. septembra okupili mještani u Capardama i Puračiću, a na teren je izašla policija. Međutim, MUP TK nije potvrdio vjerodostojnost tih navoda, dok niko od okupljenih građana nije mogao potvrditi da je lično vidio osobu sa snimaka.

"U vezi različitih objava na društvenim mrežama kojima se u posljednjih nekoliko dana izaziva uznemirenje građana šireg područja Lukavca, na način da su objavljene fotografije i informacije čija je vjerodostojnost upitna, provjerama je utvrđeno da PS/PU Lukavac nisu prijavljeni ovakvi događaji", rečeno je za "Avaz" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić potvrdila je za Avaz da povodom okupljanja građana koje je održano 20.9.2026. godine u Capardama i Puračiću, patrola policije PS Lukavac je na mjestu okupljanja obavila razgovor sa prisutnim građanima, kojom prilikom niko od prisutnih nije mogao potvrditi da je vidio bilo šta kao na objavama na društvenim mrežama, te je, kako navodi Sprečić, vjerovatno da su informacije i snimci koji kruže društvenim mrežama nevjerodostojni i neistiniti.

Слушни апарати

Društvo

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

"Apelujemo na građane da ukoliko uoče, eventualne sumnjive događaje prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122", navode iz policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lukavac

žena u crnom

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бољи слух за квалитетнији живот: Савремена рјешења доступна и у БиХ

Društvo

Bolji sluh za kvalitetniji život: Savremena rješenja dostupna i u BiH

4 h

0
Топлотна купола крајем септембра доноси ново затопљење, захватиће и БиХ

Društvo

Toplotna kupola krajem septembra donosi novo zatopljenje, zahvatiće i BiH

5 h

0
Беба, малена дјевојчица са машницом на глави

Društvo

U Srpskoj rođene 32 bebe

6 h

0
Истражите богату иконографију и духовну атмосферу ентеријера православне цркве.

Društvo

Danas je veliki praznik posvećen roditeljima Bogorodice: Vjeruje se da posebno štiti porodicu i djecu

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Detalji drame u Novom Sadu: Učenica (11) donijela nož u školu, rekla da je htjela da povrijedi vršnjakinju

14

39

Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

14

33

Gori internet - isplivale vrele fotke Arine Sabalenke

14

25

Opozvani ambasadori Srbije u šest zemalja

14

20

Na granici ”pale” 4,5 tone mandarina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima