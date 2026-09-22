"Žena u crnom" uznemirila mještane Lukavca i okoline: Iz policije pojasnili o čemu se radi

Na društvenim mrežama proteklih dana pojavile su se fotografije i snimci osobe od‌jevene u crno, najvjerovatnije žene, za koju se tvrdi da se pojavljuje na području Lukavca i okolnih naselja.

Objave su izazvale uznemirenost među građanima, zbog čega su se 20. septembra okupili mještani u Capardama i Puračiću, a na teren je izašla policija. Međutim, MUP TK nije potvrdio vjerodostojnost tih navoda, dok niko od okupljenih građana nije mogao potvrditi da je lično vidio osobu sa snimaka.

"U vezi različitih objava na društvenim mrežama kojima se u posljednjih nekoliko dana izaziva uznemirenje građana šireg područja Lukavca, na način da su objavljene fotografije i informacije čija je vjerodostojnost upitna, provjerama je utvrđeno da PS/PU Lukavac nisu prijavljeni ovakvi događaji", rečeno je za "Avaz" iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić potvrdila je za Avaz da povodom okupljanja građana koje je održano 20.9.2026. godine u Capardama i Puračiću, patrola policije PS Lukavac je na mjestu okupljanja obavila razgovor sa prisutnim građanima, kojom prilikom niko od prisutnih nije mogao potvrditi da je vidio bilo šta kao na objavama na društvenim mrežama, te je, kako navodi Sprečić, vjerovatno da su informacije i snimci koji kruže društvenim mrežama nevjerodostojni i neistiniti.

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"Apelujemo na građane da ukoliko uoče, eventualne sumnjive događaje prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 122", navode iz policije.