Viki Miljković preuzima Stojinog sina: Donijeta odluka, evo šta mu je obećala

Milan će, prema odluci Velikog šefa, povremeno napuštati rijaliti "Elita 10" kako bi učestvovao u snimanju muzičkog takmičenja.

Viki je stigla na snimanje i potvrdila da će pomoći Milanu da napravi što bolji rezultat.

"Meni je super. Daću sve od sebe, svoj maksimum. I Taške i ja ćemo se potruditi i zbog njega, jer je fantastičan momak, ali i zbog Stoje, koju mnogo volim", rekla je Viki.

Viki ne krije da će prema Milanu imati poseban odnos upravo zbog njegove majke.

"Stoja je meni mnogo draga koleginica. Čak dok sam živjela na Bežanijskoj kosi, povremeno smo se viđale. Nisam ništa ispratila, ja sam na relaciji Beograd – Istanbul i stvarno ništa ne stižem pratiti", kazala je.

Na komentare pojedinih kolega da Milan neće imati uspjeha zbog izbora mentora, Viki je odgovorila kroz šalu.

"Vidim, oni su svi napravili Frenk Sinatre. Biće Milan super", poručila je.

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Dodala je da prema kandidatima nastoji biti blagonaklona, ali da posebno osjeća odgovornost kada je riječ o d‌jetetu njene koleginice.

"Uvijek gledam kako bi bilo da moj sin stane ispred njih. Naravno da imam neke posebne emocije, takva sam", rekla je Viki.