Dodatak za telefon koji može da otkrije skrivene kamere u sobi

Skrivene kamere sve su veći problem u prostorima u kojima ljudi očekuju privatnost. Upravo zbog toga istraživači rade na tehnologijama koje bi omogućile da i obični korisnici relativno jednostavno provjere da li se u njihovom okruženju nalazi kamera za koju ne znaju.

Jedno od novih rješenja nosi naziv SweepLED, a iza njega stoji tim sa Korejskog naprednog instituta za nauku i tehnologiju (KAIST), u saradnji sa Nacionalnim univerzitetom Singapura i Singapurskim univerzitetom za menadžment.

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SweepLED je napravljen kao poseban dodatak za pametni telefon. U njemu se nalazi niz od 15 malih LED dioda, raspoređenih tako da formiraju prsten oko kamere telefona.

Dodatak se postavlja preko zadnje kamere tako da LED diode okružuju objektiv, ali ga ne zaklanjaju. Telefon je istovremeno povezan sa namenskim softverom koji koristi vještačku inteligenciju za analizu onoga što kamera registruje.

Princip rada zasnovan je na prilično jednostavnoj ideji. Kamera telefona ostaje nepomična, dok se LED svjetlo pomjera oko objektiva. Na taj način sistem posmatra kako se svjetlost odbija od različitih predmeta u prostoru.

Skriveni objektiv kamere može da ostavi specifičan trag kada ga obasja svjetlost. Za razliku od običnih površina, struktura unutar objektiva, uključujući sočivo, otvor blende i senzor, može da proizvede karakterističan i deformisan odsjaj.

Upravo te promjene pokušava da prepozna AI sistem koji stoji iza SweepLED.

Umjesto da traži samo jednu refleksiju, sistem analizira kako se obrazac odsjaja mijenja tokom vremena dok se izvor svjetlosti pomjera. Na osnovu tih podataka pokušava da razlikuje odsjaj koji potiče od skrivenog objektiva od refleksija sa običnih predmeta.

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Istraživači smatraju da razvoj ovakvih sistema ima smisla zato što postojeća profesionalna oprema za otkrivanje skrivenih kamera nije praktična za svakodnevnu upotrebu.

Ako se ovakva tehnologija razvije do nivoa pouzdanog proizvoda, telefon bi u budućnosti mogao da postane jedan od praktičnih alata za proveru privatnosti u hotelskim sobama, apartmanima i drugim prostorima.

(B92)