Cijela opština u Srpskoj bez struje

Iz JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar i ODS “Elektro-Hercegovina” a.d. Trebinje uputili su novo obavještenje potrošačima o dodatnim planiranim radovima i obustavama isporuke električne energije za srijedu i četvrtak.

Novi prekidi u snabdijevanju odnose se na Mostar, Posušje, Čitluk, Novi Šeher te dodatne radove na području Gacka.

Opština u Republici Srpskoj ostaće bez struje sutra, 23. septembra.

Srijeda, 23. septembra

TJ Elektro-Gacko

Cijelo područje opštine Gacko – od 11:30 do 13:30 sati.

Četvrtak, 24. septembra

Poslovnica Elektro Mostar

DV 10 kV Gubavica (naselja Gubavica, Elezovina, Pijesci, Stanojevići), od 8:30 do 14:00 sati

DV 10 kV Žitomislić (naselja Žitomislići, Maloševići), od 8:30 do 14:00 sati

Poslovnica Elektro Posušje

I DV 10 kV Lipovice (naselja: Osoje, Busari, Batin, Luke, Gradac i Lipovice), od 8:15 do 15:00 sati.

Poslovnica Elektro Čitluk

DV 10 kV Žitomislić (Tepačko Polje i Biletić Polje), od 8:30 do 14:00 sati

Poslovnica Elektro Novi Šeher

DV 10 kV Novi Šeher, od LR-a Ponijevo (naselja: Matina i Ponijevo), od 9:00 do 15:00 sati.

Najavljena i isključenja za više mjesta u Hercegovini

Ranije su najavljena isključenja struje od 22. do 24. septembra za Livno, Gacko, Žepče, Busovaču, Glamoč i Konjic koja možete pogledati u članku ispod.