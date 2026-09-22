Policija upozorava zbog trotineta: Zabranjeno je

Djeca mlađa od 14 godina ne smiju da voze električni trotinet u saobraćaju, rekla je danas portparol Policijske uprave Zvornik Jelena Ivanović.

Policijska uprava Zvornik organizovala je danas u dvorištu Osnovne škole "Sveti Sava", u saradnji sa Auto-moto društvom "Semafor", druženje sa najmlađim učenicima u okviru akcije "Zaštitimo djecu u saobraćaju".

Ivanovićeva je skrenula pažnju roditeljima da djeca ispod šest godina ne mogu da samostalno učestvuju u saobraćaju i podsjetila da treba da imaju pratnju osobe koja nije mlađa od 16 godina.

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Istakla je da je bezbjednost djece zajednička odgovornost svih, te apelovala da vozači poštuju saobraćajne propise i znakove i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju puta, pogotovo u blizini škola.

Ona je dodala da je Policijska uprava Zvornik tokom ove godine evidentirala 10 saobraćajnih nezgoda u blizini škola, koje su bile sa materijalnom štetom, prenosi "Srna".

U akciji su učestvovali pripadnici Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipa Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zvornik.

Zamjenik komandira Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik Saša Ilić rekao je da je djeci na praktičan način pokazao kako da se ponašaju u saobraćaju i na kojim mjestima treba da prelaze ulicu.

Uprkos upozorenjima, istakao je da pojedini vozači obijesnom vožnjom ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, a da pojedini upravljaju automobilom pod uticajem alkohola ili droga što dodatno ugrožava saobraćaj i dovodi do saobraćajnih nezgoda.

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"Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice svjedoci su i teških saobraćajnih nesreća u kojima specijalnim alatima sijeku dijelove automobila da izvade povrijeđena lica", rekao je Ilić.

On je naveo da je veliki broj vatrogasaca prošao kurs prve pomoći, tako da su osposobljeni da u hitnim slučajevima, kada nisu prisutne medicinske ekipe, prvi priteknu da pruže pomoć povrijeđenima.