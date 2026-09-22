Koliko zarađuju konobari na Oktoberfestu? Rade duge smjene po 18 dana, a na poslužavniku ponesu i 30 kilograma

Oktoberfest 2026. u Minhenu je počeo, i dok milioni posjetilaca uživaju u pivu, perecama i pečenoj piletini, brojni radnici na "Terezijinim livadama" (Theresienwiese) vrijedno rade.

Jedan od najpoznatijih, ali i najzahtevnijih poslova na najvećem narodnom festivalu na svijetu jeste posao konobara u šatorima sa pivom. Oni nose pune krigle piva, služe hranu i satima se kreću između stolova, ali pritom mogu da zarade značajnu sumu novca.

Koliko zarađuje konobar na Oktoberfestu? Na zvaničnom sajtu Oktoberfesta, Grad Minhen navodi da se zarada ne može jednostavno odrediti na osnovu jedne satnice. Sve zavisi od konkretnog posla, lokacije na kojoj osoba radi i načina obračuna zarade.

Za konobare u šatorima sa pivom zarada se ne obračunava na osnovu standardne satnice. Oni dobijaju dio prihoda, a napojnice čine veoma važan dio njihovih ukupnih primanja. Po podacima Grada Minhena, prosječna zarada konobara u šatoru sa pivom premašuje 5.000 evra tokom trajanja cijelog Oktoberfesta, odnosno za otprilike 16 do 18 radnih dana. Napojnice mogu značajno da uvećaju taj iznos.

Prema navodima gradskih vlasti, konobari pojedinih dana mogu da dobiju i napojnice od nekoliko stotina evra. Nemaju svi konobari istu zaradu. Ali zarada u velikoj mjeri zavisi od toga gdje konobar radi i šta prodaje. Veći potencijal za zaradu postoji kod onih koji rade u objektima gdje se, pored piva, služe i hrana ili druga pića.

S druge strane, rad u baštama (na otvorenom) može biti manje isplativ. Razlog je jednostavan: ako pada kiša, gosti provode mnogo manje vremena napolju, što dovodi do manje porudžbina, a samim tim i do manje zarade za konobare.

Neki zarađuju između 5.000 i 16.000 evra. Zarade konobara na Oktoberfestu često su bile tema u njemačkim medijima posljednjih godina. Jedan konobar je ranije izjavio za magazin "Fokus" da se nakon otprilike dvije nedjelje rada kući može otići sa sumom koja dostiže četiri, pa čak i pet cifara. Njegov kolega je naveo raspon od 5.000 do 16.000 evra, u zavisnosti od uslova rada i zarade tokom trajanja festivala.

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To znači da mnogi konobari mogu da napuste Oktoberfest sa najmanje oko 5.000 evra, mada zarada nije zagarantovana i može značajno varirati. Postoji i druga strana priče o zaradi. Visoka zarada ima svoju cijenu. U nekim slučajevima, konobari moraju unapred da kupe proizvode koje prodaju gostima. Njihova zarada tada proizilazi iz razlike između nabavne i prodajne cjene. Istovremeno, to znači da mogu pretrpjeti i direktne gubitke. Ako se, na primjer, razbije krigla piva ili prospe tanjir sa hranom, radnik možda mora sam da snosi taj finansijski trošak. Zato ovaj posao zahtjeva iskustvo i veliku spretnost.

Konobari nose teret težak i do 30 kilograma. Rad na Oktoberfestu nije za svakoga. Smene su duge, šatori su ogromni, a pune krigle piva izuzetno teške. Grad Minhen navodi da ukupna težina punih krigli piva koje konobar nosi tokom jedne ture može dostići i do 30 kilograma.

Pored toga, konobar tokom tipičnog radnog dana može da prepješači i do 20 kilometara. Shodno tome, posao zahtijeva izdržljivost, brzinu, ljubaznost i sposobnost komunikacije sa velikim brojem ljudi. Grad Minhen opisuje idealnog radnika na Oktoberfestu kao osobu koja uživa u komunikaciji sa ljudima, ostaje vedra i ljubazna čak i pod pritiskom, te posjeduje - ili želi da izgradi - snažne ruke i noge. Visoka zarada, ali naporan rad. Rad kao konobar na Oktoberfestu može donijeti nekoliko hiljada evra za nešto više od dvije nedjelje.

Ta zarada, međutim, dolazi po cijenu dugih radnih dana, kilometara hodanja i rukovanja teškim posuđem za serviranje i punim kriglama piva. Stoga, visoka zarada ostvarena na Oktoberfestu podrazumeva veoma zahtevan fizički rad.

(nin)