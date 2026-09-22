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Njemačka ukida zaštitu dijelu sirijskih izbjeglica: "Razlozi za zaštitu nestaju"

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22.09.2026 14:09

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Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Njemačka planira da sve većem broju sirijskih izbjeglica, prije svega mladim muškarcima, ukine status zaštite i pojača njihovu deportaciju u Siriju, potvrdio je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint.

„Narednih dana će i mnogi mladi muškarci iz Sirije, za koje se pretpostavlja da mogu sami da obezbijede egzistenciju i u Siriji, dobiti zahtjev da napuste Njemačku“, rekao je Dobrint, član Hrišćansko-socijalne unije (CSU), na marginama stranačke konferencije u bavarskom mjestu Banz.

Ministar je time potvrdio navode njemačkih medija da Njemačka počinje intenzivnije da preispituje status zaštite sirijskih izbjeglica.

Provjera statusa mladih muškaraca

Nakon mlađih muškaraca koji su u Njemačku stigli sami, bez porodice, mjere ukidanja statusa zaštite biće „korak po korak“ proširene i na druge grupe. Istovremeno će, uz prisilne deportacije, biti pojačani i pozivi za dobrovoljni povratak iz Njemačke, naglasio je Dobrint.

„Nema popuštanja“ u migracionoj politici

„Vlada želi jasno da pokaže da nema popuštanja kada je u pitanju potpuna promjena migracione politike“, rekao je Dobrint.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je „od samog početka bilo jasno“ da status zaštite ima opravdanje samo dok postoje razlozi zbog kojih je zaštita odobrena.

„Situacija u Siriji se svakim danom poboljšava, a time nestaju i razlozi za pružanje zaštite njenim građanima u Njemačkoj“, navodi se u saopštenju ministarstva.

(Indeks)

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Tagovi :

Njemačka

Migranti

Sirija

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