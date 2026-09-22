Detalji drame u Novom Sadu: Učenica (11) donijela nož u školu, rekla da je htjela da povrijedi vršnjakinju

Autor:ATV redakcija
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U Osnovnoj školi „Jožef Atila” u Novom Sadu odigrala se drama kada je kod učenice petog razreda pronađen nož sa sječivom dužine čak 13 centimetara, saznaje Telegraf.rs.
Prema njihovim informacijama, tragedija je spriječena zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji školskog pedagoga, koja je odmah po saznanju obavijestila pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako pišu, nož sa crnom drvenom drškom pronađen je tokom nastave u torbi jedanaestogodišnje, inače državljanke Kube sa uredno prijavljenim boravkom u Novom Sadu.
Djevojčica je tokom razgovora otvoreno priznala da je hladno oružje ponela u školu sa namjerom da povredi svoju odjeljensku drugaricu A. Đ.
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"Učenica je tvrdila da je u prethodnom periodu bila izložena višemjesečnom maltretiranju i pritisku od strane te vršnjakinje, te da je zbog toga odlučila da ponese nož", navodi izvor portala Telegraf.rs upoznat sa slučajem.
Nož je djevojčici odmah bezbjedno oduzet i na sreću niko nije povrijeđen.
Dalji rad na ovom slučaju, kao i utvrđivanje svih okolnosti i provera navoda o vršnjačkom nasilju koje je prethodilo incidentu, preuzeli su pripadnici Odjeljenja kriminalističke policije (OKP) za maloljetnike u Novom Sadu.
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