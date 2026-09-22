Generalna debata Skupštine UN-a, danas obraćanje Trampa

U Njujorku je počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera.

Lideri će tokom narednih sedam dana iznijeti stavove svojih zemalja o ključnim međunarodnim pitanjima, u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, kao i rasprava o vještačkoj inteligenciji i budućnosti samih UN.

Tema generalne debate je "Obnova povjerenja, upravljanje transformacijom: UN", a narednih dana učestvovaće predstavnici 193 članice UN, kao i država posmatrača i EU.

Predsjedavajući 81. zasjedanja je ministar spoljnih poslova Bangladeša Kalilur Rahman.

Generalnu debatu otvorilo je obraćanja generalnog sekretara UN Antonija Guteresa i predsjedavajućeg Generalne skupštine, nakon čega će, u skladu sa dugogodišnjom tradicijom, prvi riječ uzeti predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva, a zatim i američki predsjednik Donald Tramp.

Rusku delegaciju na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN predvodi ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Lavrov će danas otputovati za Njujork, dok je njegovo obraćanje Generalnoj skupštini zakazano za subotu, 26. septembar.

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Situacija na Bliskom istoku ponovo će biti jedna od ključnih tema tokom naredne sedmice. Međutim, u odnosu na prethodna zasjedanja, fokus se značajno pomjerio na aktuelni oružani sukob u koji su uključeni SAD, Izrael i Iran, kao i na njegove posljedice po susjedne zemlje, globalna tržišta energenata i međunarodni pomorski saobraćaj.

Posebnu zabrinutost izaziva situacija oko moreuza Hormuz i Bab el Mandeb, kroz koje prolaze vitalne trgovinske i energetske rute.

Pitanja vezana za Ukrajinu, takođe, ostaju jedna od glavnih tema opšte političke rasprave i brojnih bilateralnih sastanaka. Uoči sedmice sastanaka na visokom nivou ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio je susret sa Trampom u Njujorku.

Američka administracija nastavlja diplomatske kontakte usmjerene na pronalaženje načina za rješavanje sukoba. Početkom septembra održan je i telefonski razgovor između Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Pitanje budućeg rukovodstva UN biće važan dio diplomatskih konsultacija u Njujorku, za razliku od prethodnih godina. Guteresu drugi petogodišnji mandat ističe 31. decembra, a organizacija je već uključena u proces izbora desetog generalnog sekretara.

Savjet bezbjednosti treba da se usaglasi oko kandidata, nakon čega će kandidatura biti podnijeta Generalnoj skupštini na odobrenje.

Sporazum o Grenlandu

Tokom sastanka sa zvaničnicima Danske i Grenlanda Tramp će potpisati sporazum čiji je cilj povećati američku vojnu prisutnost na Grenlandu i ograničiti prisutnost geopolitičkih protivnika.

Danski i grenlandski zvaničnici nadaju se da će taj sporazum okončati Trampove ranije izjave u kojima je sugerisao da bi Grenland mogao preuzeti silom.

Prvi susret sa Delsi Rodrigez

Pažnju će privući i prvi Trampov susret sa Delsi Rodrigez, koja je došla na vlast uz podršku Trampove administracije nakon što su američke snage u januaru privele predsjednika Nikolasa Madura i odvele ga u Njujork kako bi odgovarao na optužbe povezane s krijumčarenjem droge.

Trampovi saveznici tvrde da SAD s Rodrigez sarađuju na otvaranju venecuelanskog naftnog sektora američkim ulaganjima. Demokrate i dio republikanaca smatraju da njegova administracija nije učinila dovoljno kako bi podstakla održavanje novih izbora u Venecueli.