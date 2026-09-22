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Tramp: Moguć sastanak sa iranskim zvaničnicima

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22.09.2026 15:42

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Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.
Foto: Tanjug/AP/Mark Humphrey

Američki predsjednik Donald Tramp obavijestio je savjetnike da bi želio da organizuje sastanak sa iranskim zvaničnicima koji borave u Njujorku povodom Generalne skupštine UN, ako budu ispunjeni uslovi, javio je Si-En-En, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika SAD.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je ranije danas da Trampov sastanak sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom trenutno nije planiran, ali da bi to moglo da se promijeni.

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U Njujorku je danas počela generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, koja će okupiti gotovo 130 svjetskih lidera.

Lideri će tokom narednih sedam dana iznijeti stavove o ključnim međunarodnim pitanjima, u kontekstu aktuelnih sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, a raspravljaće i o vještačkoj inteligenciji, te budućnosti UN.

(Srna)

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Donald Tramp

Iran

Amerika

Masud Pezeškijan

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