ATV saznaje: Cvijanovićeva predala prijavu protiv Konakovića

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović predala je prijavu Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) protiv ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića zbog zloupotrebe položaja, saznaje ATV.

Kako saznajemo, srpski član Predsjdništva prijavu je podnijela nakon informacija, koje je njen kabinet dobio od nadležnih službi da im nikada nisu dostavljani nikakvi operativni podaci protiv osoba koje je Konaković samovoljno proglasio nepoželjnim.

Na taj način, Konaković je zloupotrijebio položaj jer je za takve odluke morao imati osnov kroz izvještaje od nadležnih službi, a što on nikada nije imao.

Nakon ove prijave protiv Konakovića, na potezu je Tužilaštvo BiH.