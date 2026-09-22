Odlikovanje ratnim ljekarima i tehničarima Sarajevsko-romanijske regije

Početak rata, na sarajevskom ratištu, srpsko stanovništvo dočekalo je bez bolnice. Klinički centar i Vojna bolnica bili su pod kontrolom tzv. Armije BiH.

"Vrijeme je bilo, šta da kažem, raditi bez ikakvih resursa. A Sarajevo zapadno ostavljeno bez ijedne sekundarne zdravstvene ustanove sa 110 hiljada stanovnika", rekao je prim. dr. Milan Pejić, dobitnik priznanja.

Suočen sa užasom rata nakon prvog napada na Ilidžu, Pejić, sa kolegama, upustio se u možda najznačajniji projekat, osnivanje bolnice Žica na samoj liniji rata. Cilj je bio prihvatiti ranjenike.

"Pet sati ranjenik je vožen iz bolnice Žice, Ilijaša do Pala i Sokoca. Sad možete zamisliti kako je njemu bilo u tom nekom autu, Obično su bile akcije noću, to se pucalo cijelu noć. A mi nismo imali resurse", dodao je Pejić.

Resursa nije bilo ni u bolnici u Kasindolu. Prvi hirurg koji je izašao iz Sarajeva bio je Ratomir, Bodo, Golijanin.

"Cijeli sam rat proveo, znači od prvog dana po posljednjeg u Kasindolu u bolnici. Hirurg sa 20 godina staža, došao sam kad je rat počeo", rekao je prim. dr Ratomir Golijanin, dobitnik priznanja.

Hirurga nije bilo, a ni materijala. Operisao je na običnom stolu, a živio u bolesničkoj sobi.

"Radio sam dan noć kad sam došao tamo u Kasindo. Odjeća mi je bila ponekad potpuno u krvi. Pa su mi neki poznanici iz okoline Bolnice donijeli da promijenim", rekao je Golijanin.

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Rame uz rame sa Pejićem i Golijaninom stao je njihov kolega univerzitetski profesor, akademik Mirko Šošić. Spasavao je živote u trećoj, jednako važnoj bolnici za sarajevsko-romanijsko ratište. Bolnici Koran na Palama.

"Nadam se da će biti bolje i da će jednog dana, zahvaljujući mudrošću, odgovornošću uspjeti ispuniti želje koju svaki slobodan narod ima, a to je da bira svoju budućnost, hoće li to biti samostalnost ili zajednica sa Srbijom", rekao je akademik prof. dr. Mirko Šošić, dobitnik priznanja.

Lider SNSD Milorad Dodik je poručio da je posebno važno, da su ljekari ostali, iako su mogli da odu.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan se zahvalio svim dobitnicima priznanja, te kazao da se Republika Srpska nije branila samo na frontu već i u operacionim salama.

"Vi ste dio jedne velike borbe za Republiku Srpsku i vaš doprinos je, ako ne isti, onda možda čak i veći od nas koji smo bili na prvim linijama, jer smo znali da imamo vas" , zaključio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.