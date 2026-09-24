Nove ”Skaj” poruke na suđenju Šakiću, odbrana ”našla rupu”

Na suđenju za ubistvo Slaviše Ćuluma odbrana optuženog Siniše Šakića ukazala je Okružnom sudu u Banjaluci da na diskovima sa materijalom iz ”Skaj” aplikacije nedostaje veliki broj poruka i da pojedine komunikacije nisu evidentirane u indeks fajlovima diska.

Tokom unakrsnog ispitivanja Siniše Grumića, policijskog službenika MUP-a Republike Srpske, branilac Željko Šurlan insistirao je da svjedok na monitoru u sudnici prikaže poruke između korisnika ”Skaja” s nadimcima ”Grizzly bear new”, za koga tužilaštvo tvrdi da je Šakić, i korisnika ”Tiger new", za koga tvrde da je Jovan Jošilo. Potom je tražio da se ta komunikacija nađe u indeks fajlu na disku, ali je nije bilo.

”To je dokaz da te poruke nema u komunikaciji između ova dva uređaja”, rekao je Šurlan.

”Tačno je da nema poruke, ne znam zašto”

Svjedok je potvrdio da je tačno da konkretne poruke nema u indeks fajlu, ali nije mogao da objasni zašto je to tako. Ponovio je da su obavještajni podaci, koje su dobijali od Evropola, sadržavali manje materijala u odnosu na one koji su dobili putem međunarodne pravne pomoći iz Francuske.

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”Na početku je bilo malo podataka i kako bi se pronalazili novi serveri, podaci su bili kompletniji. Samim tim je u dodatnim materijalima komunikacija bila jasnija i potpunija. Imali smo primjer da u dostavljenom materijalu vidimo da je poslata fotografija, ali bi ona nedostajala. Pojavila bi se tek u drugom materijalu koji nam je dodatno dostavljen”, rekao je Grumić.

Razmijenili 50.000, dostupno manje od 1.000 poruka

Šurlan je ukazao da u ”Excel” tabelama koje sadrže ”Skaj poruke” piše da su dva korisnika razmijenili 50.391 poruka. Od toga je 22.259 bilo poslatih i 28.132 primljenih. Međutim, na disku nema ni 1.000 poruka.

”Mi na disku nemamo ni 10% materijala. Na osnovu toga se ništa ne može zaključivati, jer nam nedostaje 90% materijala”, rekao je Šurlan.

Svjedok Grumić pojasnio je da se podaci u ”Excelu” odnose na kompletnu komunikaciju između dva korisnika tokom uppotrebe ”Skaj” aplikacije, a da se indeks podaci odnosne samo na ono što je na disku.

Na pitanje predsjednika sudskog vijeća Branimira Jukića svjedok nije mogao da se izjasni ko je pravio ”Excel” tabele koje sadrže ”Skaj” poruke.

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”Pretpostavljam da je to rađeno alatima za digitalnu forenziku”, rekao je Grumić.

Budući da je odbrana ponovo osporavala čitav materijal to je u sudnici ponovo otvorilo raspravu sa tužiocem Snježanom Petković oko zakonitosti ”Skaj” dokaza u BiH. Raspravu je, zbog ponavljanja već iznesenih stavova, prekinuo sudija Jukić.

”Večeras motor kopamo u rupu”

Tokom ročišta tužilaštvo je u sudnici prezentovalo dodatne ”Skaj” komunikacije, koje su razmijenjene na dan Ćulumovog ubistva. Tužilaštvo tvrdi da je Šakić u 16.21 časova pisao sestri Jovana Jošila sljedeće poruke: ”Je li sve ok. Piši kada ga puste. Još malo, pa ću preko granice, ako Bog da”.

Izdvojili su i poruke za koje tvrde da je na dan ubistva Dario Jekić slao Mili Rosiću. U porukama se navodi: ”Da vidio sam. Zapaljen je, nema šta brate. U 11 on je zderan, a u 13 prijavljeno. Večeras motor kopamo u rupu”. Nešto kasnije ponovo su komunicirali: ”Šta brate. A gdje si ga slikao. Pozdravi i ti njega, to je moj brat. Zapalio je sve to konj. I tormo je otišao. Zakopano je, završeno sve. Tako je. Nije tri sata prijavio niko. Idemo preko, pa se čujemo”.

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Tužilaštvo je ranije najavilo da će na današnjem ročištu izvesti dokaze o tome kako su identifikovali korisnike ”Skaj” aplikacije koji su razmjenjivali prezentovane poruke. Međutim, to će biti urađeno na narednom ročištu jer se odbrana požalila da su kasno dobili dokaze i da nisu imali dovoljno vremena za pripremu.

Ponovljeno suđenje i proširenje istrage

Slaviša Ćulum ubijen je hicima iz automatske puške 15. maja 2000. godine u Dragočaju kod Banjaluke. Optužnica protiv Šakića podignuta je u martu 2021. godine. Prvostepenom presudom iz septembra 2023. godine Šakić je oslobođen optužbe, ali je tu presudu ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na ponovno suđenje.

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Optužnicom, Šakiću se na teret stavlja da je zajedno i u dogovoru sa nepoznatom osobom nabavio motocikl, koji je korišten za ”izviđanje" terena, te automatsko oružje i municiju kojim će izvršiti zločin. Na putu u Dragočaju pored lokalnog puta prilagodili su dvije lokacije na kojima su polomili grane i maskirali motocikl.

Ćuluma su čekali u zasjedi i kada je naišao putem prema njegovom ”golfu 6” ispalili su 22 hica iz dva automatska oružja. Više puta je pogođen i na mjestu je ostao mrtav. Ubice su motociklom pobjegle s mjesta zločina, koji tokom istrage nije pronađen, kao ni oružje kojim je ubijen.

Tokom ponovljenog suđenja tužilaštvo je otkrilo da zbog ubistva Ćuluma vode i drugu istragu kojom su obuhvaćeni Jovan Jošilo, Milivoje i Dušan Lovrenović, Mile Rosić, Tomislav Petrović, Predrag Petković i Dario Jekić.