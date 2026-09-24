U prvom planu - specijal: Željka Cvijanović

U specijalnom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

O novim kontaktima sa Vašingtonom, susretima u Njujorku i poziciji Republike Srpske na međunarodnoj sceni. O OHR-u, političkoj krizi u BiH, kao i o investicijama u Srpskoj.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

Specijal 'U prvom planu' petak u 21 čas i 10 minuta.