Logo

Na globalnom planu: Izbori

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

23.09.2026 16:50
На глобалном плану: Избори
Foto: atv

U novom izdanju emisije „Na globalnom planu ” pričamo o svjetskim izbornim zemljotresima, ali i o tome kako su Ujedinjene nacije preživjele još jednu godinu.

Istražujemo šta je uzrok teškog poraza CDU-a u Njemačkoj i kako je došlo do toga da vladajuća partija kancelara Fridriha Merca završi ispod cenzusa u jednoj pokrajini. Zašto je pobjeda Alternative za Njemačku za neke bila očekivana, a za druge šok? O tome razgovaramo sa Filipom Gašparom, članom AFD-a i političkim savjetnikom.

Govorimo i o izborima u Rusiji na kojima je ubjedljivu pobjedu odnijela stranka Vladimira Putina. Šta nam donosi ovaj izborni rezultat analiziraćemo sa Ljubinkom Milinčić, glavnim urednikom „Sputnjika”.

Donosimo priču i o izborima koji predstoje u Brazilu, u čijem je fokusu zabrana kandidovanja lica koja se sumnjiče za kriminal.

Analiziramo i rad Ujedinjenih nacija, tražimo odgovor na pitanje da li su pred reformom i kako su preživjele za njih tešku godinu koju su obilježile crne prognoze, nedostatak novca i američke prijetnje.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti, emisija „Na globalnom planu” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

AfD

Na globalnom planu

Vladimir Putin

Rusija

Ines Đanković

Ujedinjene nacije

Više iz rubrike

Битно: Ново рјешење за превознике

Emisije

Bitno: Novo rješenje za prevoznike

3 h

0
УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

Emisije

UŽIVO: Bitno, 22.09.2026.

19 h

5
Без плана: Између прошлости и будућности

Emisije

Bez plana: Između prošlosti i budućnosti

1 d

0
Битно: Раст цијена нафте и посљедице

Emisije

Bitno: Rast cijena nafte i posljedice

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Ovo su najbolje zimske gume za ovu sezonu: Neki poznati modeli razočarali, pogledajte ko je podbacio

16

52

Srna uletjela u benzinsku pumpu - VIDEO

16

50

Trišić Babić: Bećirović lagao u UN, prisustvo Cvijanovićeve pokazatelj da se čuo srpski glas

16

50

Na globalnom planu: Izbori

16

45

Izbio još jedan rat

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima