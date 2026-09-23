Na globalnom planu: Izbori

U novom izdanju emisije „Na globalnom planu ” pričamo o svjetskim izbornim zemljotresima, ali i o tome kako su Ujedinjene nacije preživjele još jednu godinu.

Istražujemo šta je uzrok teškog poraza CDU-a u Njemačkoj i kako je došlo do toga da vladajuća partija kancelara Fridriha Merca završi ispod cenzusa u jednoj pokrajini. Zašto je pobjeda Alternative za Njemačku za neke bila očekivana, a za druge šok? O tome razgovaramo sa Filipom Gašparom, članom AFD-a i političkim savjetnikom.

Govorimo i o izborima u Rusiji na kojima je ubjedljivu pobjedu odnijela stranka Vladimira Putina. Šta nam donosi ovaj izborni rezultat analiziraćemo sa Ljubinkom Milinčić, glavnim urednikom „Sputnjika”.

Donosimo priču i o izborima koji predstoje u Brazilu, u čijem je fokusu zabrana kandidovanja lica koja se sumnjiče za kriminal.

Analiziramo i rad Ujedinjenih nacija, tražimo odgovor na pitanje da li su pred reformom i kako su preživjele za njih tešku godinu koju su obilježile crne prognoze, nedostatak novca i američke prijetnje.

Od aktuelnih dešavanja i globalnih izazova do zanimljivih razgovora i priča koje privlače pažnju javnosti, emisija „Na globalnom planu” donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom u 20 časova i 10 minuta.