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Bitno: Novo rješenje za prevoznike

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Izvor:

ATV

23.09.2026 13:16
Битно: Ново рјешење за превознике
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o novom rješenju za prevoznike i troškovima koji rastu.

Da li će „D” vize stvarno rasteretiti naše prevoznike?

Koliko sektor već koštaju zamjene vozača, kamioni koji stoje i izgubljene ture?

Ako transport postane skuplji, hoće li taj račun na kraju stići i do građana kroz cijene robe?

Za „Bitno” govore: Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH, Danislav Drašković, dekan Saobraćajnog fakulteta 'Apeiron' i dugogodišnji glavni republički saobraćajni inspektor, Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma 'Logistika BiH i 'Momčilo Sladoje, predsjednik Skupštine Udruženja saobraćaja i veza Privredne komore Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vesna Azić.

„Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vesna Azić

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