Bez plana: Između prošlosti i budućnosti

Izvor:
ATV
U novoj epizodi „Bez plana” istražujemo, pitamo i analiziramo glavne globalne i domaće izazove.
Pitamo da li su Ujedinjene nacije mjesto dogovora za bolji svijet ili govornica za nove sukobe?
Analiziramo kuda ide čovječanstvo u doba kada vještačka inteligencija prijeti da osvoji planetu dok se stari ratovi nastavljaju, a novi prijete.
Istražujemo i gdje je mjesto Republike Srpske između prošlosti i budućnosti.
Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.
„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.
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