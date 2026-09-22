Bez plana: Između prošlosti i budućnosti

U novoj epizodi „Bez plana” istražujemo, pitamo i analiziramo glavne globalne i domaće izazove.

Pitamo da li su Ujedinjene nacije mjesto dogovora za bolji svijet ili govornica za nove sukobe?

Analiziramo kuda ide čovječanstvo u doba kada vještačka inteligencija prijeti da osvoji planetu dok se stari ratovi nastavljaju, a novi prijete.

Istražujemo i gdje je mjesto Republike Srpske između prošlosti i budućnosti.

Emisiju uređuje i vodi Predrag Ćurković.

„Bez plana” srijedom u 20 časova i 30 minuta.