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Minić posjetio rekonstruisani objekat vrtića "Beli anđeo"

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23.09.2026 17:53

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић посјетио је данас реконструисани објекат вртића "Бели анђео" у Броду.
Foto: SRNA

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas rekonstruisani objekat vrtića "Beli anđeo" u Brodu.

Minića, koji je stigao u društvu načelnika Milana Zečevića, dočekalo je rukovodstvo vrtića.

Vrijednost izvedenih radova je blizu milion KM, a novac je obezbijeđen putem Kabineta predsjednika Republike, dok je oko 100.000 KM izdvojila lokalna zajednica za dodatne radove.

Riječ je o sanaciji vrtića koja obuhvata zamjenu stolarije, krova i postavljanje fasadne termoizolacije, kao i hidroizolaciju.

Саво Минић.webp

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Takođe, vrtić je prešao i na novi način grijanja, odnosno na toplotne pumpe.

Vrtić pohađa 160 mališana, i to 120 u matičnom objektu, a 40 u organizacionoj jedinici Skele gdje je jaslički uzrast.

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Tagovi :

Savo Minić

Vrtić

Opština Brod

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