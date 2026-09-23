Minić posjetio rekonstruisani objekat vrtića "Beli anđeo"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetio je danas rekonstruisani objekat vrtića "Beli anđeo" u Brodu.
Minića, koji je stigao u društvu načelnika Milana Zečevića, dočekalo je rukovodstvo vrtića.
Vrijednost izvedenih radova je blizu milion KM, a novac je obezbijeđen putem Kabineta predsjednika Republike, dok je oko 100.000 KM izdvojila lokalna zajednica za dodatne radove.
Riječ je o sanaciji vrtića koja obuhvata zamjenu stolarije, krova i postavljanje fasadne termoizolacije, kao i hidroizolaciju.
Republika Srpska
Vlada uložila 20.000 KM: Minić obišao novo školsko igralište u naselju Brodsko Polje
Takođe, vrtić je prešao i na novi način grijanja, odnosno na toplotne pumpe.
Vrtić pohađa 160 mališana, i to 120 u matičnom objektu, a 40 u organizacionoj jedinici Skele gdje je jaslički uzrast.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
5 h0
Republika Srpska
5 h12
Republika Srpska
5 h4
Najnovije
Najčitanije
20
58
20
54
20
48
20
37
20
31
Trenutno na programu