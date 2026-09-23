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Zaharova: Što duže traje sukob to više narudžbi oružja

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23.09.2026 18:49

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Što duže traje sukob u Ukrajini to više narudžbi dobija vojno-industrijski kompleks Zapada, rekla je danas portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski potpisao je Deklaraciju o stogodišnjem partnerstvu sa Kanadom s ciljem produbljenja ekonomske i političke saradnje. Pored toga, potpisan je i odvojeni sporazum o saradnji između Ukrajine i Kanade u sferi odbrane.

Otava je objavila i slanje raketa presretača Kijevu u vrijednosti oko 350 miliona kanadskih dolara.

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Zaharova je konstatovala da je stotinu godina značajan period, te je kanadskim državljanima poželjela strpljenje.

"Logika Otave treba da im bude jasna jer je slična kao i u Vašingtonu, što duže sukob traje, to će više stići narudžbi vojno-industrijskom kompleksu", rekla je Zaharova.

Ona je naglasila da i strpljenje ima svoj kraj, tako da će se ranije ili kasnije Kanađani zapitati zašto njihova sredstva odlaze u sukob na drugoj strani svijeta, a ne na njihovu zdravstvenu zaštitu i puteve.

(Srna)

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Marija Zaharova

Rusija

Ukrajina

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